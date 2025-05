Šmírování v šatnách i ve sprše. V Británii řádí voyeuři, vláda se zaměří na kamery

Příběh Heidi Marneyové, která se otevřela deníku The Guardian, začal, když se přestěhovala v prosinci 2019 do nového domova. Ubytovala se ve venkovském domě Roberta Holdena v Sowerby Bridge v hrabství West Yorkshire. Vlastník domu byl její známý a poskytl jí pokoj v domě poté, co se ocitla ve složité životní situaci.

Znala ho už deset let, byl totiž strýcem její nevlastní sestry. I v okolí měl dobrou pověst – pomáhal při povodních a o Vánocích poskytoval jídlo seniorům. Nebylo to navíc poprvé, co ve svém prostorném domě nechal bydlet zranitelné lidi.

Marneyová pro deník vzpomínala, že poprvé, kdy se v domě koupala, měla pocit, že ji někdo sleduje. Místnost si hned začala prohlížet. „Byla tam velká, dvojitá vana a na stěně nad ní visela televize s přístrojem, na kterém blikalo červené světlo,“ uvedla. Přišlo jí to podezřelé, a tak poslala fotku zařízení svému kamarádovi. Ten ji však ujistil, že je to hardwarový klíč, který se běžně používá k rozšíření funkcí televize.

„Logika mi říkala, že kdyby mě někdo natáčel, kamera by byla v mé ložnici,“ pokračovala Marneyová. Tam ale žádnou neobjevila. Její podezření proto zmizelo. Řekla si, že je „směšná“ a že ten milý pán by nic takového neudělal. „Už nikdy nebudu ignorovat své instinkty,“ říká nyní.

Majitel domu se i nadále choval velmi soucitně a Marneyová u něj zůstala jedenáct měsíců. Když se začala rozmýšlet, že si najde něco vlastního, Holdenovi se to ale nelíbilo.

„Proč je v koupelně čidlo?“

„Choval se jako divný, žárlivý přítel,“ sdělila žena deníku. V tu chvíli zjistila, že ji sleduje prostřednictvím mobilní aplikace Find My. To ji znepokojilo a situaci tak konzultovala s příbuznou policistkou, které poslala video stejného senzoru, jehož si všimla už první den. Dostala však zcela jinou reakci. „Co to proboha je? Proč je v koupelně čidlo?“ ptala se policistka.

V tu chvíli se špehovaná rozhodla senzor rozebrat. Když ho pomocí nože oddělila, vykoukly na ni nápisy „kamera“ a „mikrofon“. „Bylo to, jako když zadržíte dech,“ popsala šok.

Následně už to šlo rychle. Stačilo vyhledat sériové číslo zařízení a Marneyová zjistila, že v ruce drží kameru, která je navržena tak, aby neupozornila subjekt, že je natáčen. Konkrétní model se však přestal vyrábět již dva roky před událostí – nějakou dobu tam kamera zřejmě visela.

Později se ukázalo, že majitel domu natáčel ženy skrytými kamerami patnáct let. Záznamy měl pečlivě uspořádané v digitální knihovně a seřazené podle jmen. Soud v Anglii ho loni v září poslal do vězení na šest let a dva měsíce.

„Vědomí, že mě sledoval, bylo hrozné – cítila jsem se zahanbená, připadala jsem si nechutně,“ sdělila oběť. „Vzpomínám si, jak jsem po tom všem zůstala u svého nového partnera a sprchovala se,“ řekla a doplnila, že měl na stropě moderní vodní pomůcky. „Můj mozek si říkal: To jsou kamery? Sleduje mě? Prostě jsem padla na podlahu a rozbrečela se,“ popsala Marneyová, jaké měla zkušenost dopady na její psychiku.

Případů narůstá, pomoct má zákon

Incident se stal jedním z mála široce medializovaných případů podobného špehování. Nejedná se však o nic ojedinělého. Tento měsíc byl ve Spojeném království například uvězněn lékař, který si přes tři roky natáčel hosty svého Airbnb, nebo fotograf, jenž špehoval klientky v šatnách svého studia. Snímky více než 5 000 lidí z toalet a sprch britských bazénů se dokonce staly předmětem internetového obchodu.

Od loňského ledna do prosince narostly nahlášené případy voyeurismu a exhibicionismu ve Spojeném království o 24 procent. Také proto se tamní vláda snaží zpřísnit legislativu týkající se skrytých kamer.

Ty jsou totiž snadno dostupné, ať už ve specializovaných obchodech se špionážními potřebami, nebo na stránkách, jako je Amazon nebo eBay. Prodávají se zabudované ve všem možném, mohou vypadat jako rámečky na fotky, adaptéry nebo dokonce jednorázové kelímky na kávu.

Voyeurismus britské zákony definují jako nekonsensuální pozorování nebo nahrávání člověka během soukromé činnosti za účelem sexuálního uspokojení nebo způsobení potíží. Podle nového návrhu zákona by se však měla stát trestnou samotná instalace zařízení určeného k pořizování intimních snímků bez něčího svolení.

Špehovaná Marneyová si nemyslí, že je tato úprava dostatečná. „Jak mohou být ty kamery vůbec legální?“ ptá se. Potenciál zneužití těchto zařízení je podle ní zřejmý.

Výzkumná pracovnice Fakulty psychologie Univerzity v Kentu Vicky Listerová uvedla, že případy, o kterých se veřejnost dozví, představují jen malý zlomek z celkového počtu. Jen málo z nich navíc končí trestním stíháním. Například v roce 2020 se z více než 10 000 nahlášených případů dostalo před soud méně než 600. Muži ve věznicích, kteří byli za čin odsouzeni, výzkumnici sdělili, že „každý byl nejspíš někdy obětí“.

„Víme, že voyeurismus je návykový a kompulzivní,“ doplnila Listerová. S novými technologiemi budou podle ní případy špehování nejspíš dále narůstat.