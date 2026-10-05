O vyhlášení předčasných voleb se spekulovalo od pátku, kdy vláda v parlamentu neuspěla se dvěma dekrety na zvýšení ochrany nájemníků. Reagovala tím na demonstrace v zemi za dostupné bydlení. Ukázalo se, že kabinet vedený socialisty a dalšími menšími levicovými stranami nemá v parlamentu sílu, aby prosadil opatření, která považuje za klíčová.
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Sánchez ve zhruba desetiminutovém projevu řekl, že chce ve volbách rozšířit progresivní koalici, která ve Španělsku v různých formách vládne od roku 2018. Přímo neuvedl, zda bude usilovat o obhajobu premiérského mandátu. Řekl však, že Španělé rozhodnou, zda bude pokračovat krajně pravicová vlna, která je podle něj patrná v jiných zemích, nebo progresivní vláda.
Premiér většinu svého proslovu věnoval tomu, co považuje za úspěchy své vlády. Uvedl, že španělská ekonomika v posledních letech roste výrazně rychleji než ekonomika Německa a Francie a naopak míra chudoby klesá; že vláda prosadila sociální opatření a v mezinárodní politice podpořila Ukrajinu bojující proti ruské invazi, odmítla izraelské tažení v Pásmu Gazy, které Sánchez označil za genocidu, a vymezila se vůči „technologickým oligarchům“.
„Koaliční progresivní vláda nepřestala pracovat,“ uvedl Sánchez, který uznal komplikovanou situaci v parlamentu.
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Opoziční pravice požaduje svolání předčasných voleb již několik měsíců, nejdříve kvůli korupčním skandálům členů socialistické strany a lidí ze Sánchezova okolí, pak například kvůli migrační krizi ve městě Ceuta. Nové volby však požadovali i někteří provládní politici kvůli chybějící většině v parlamentu. Od vlády se totiž distancovala katalánská strana Junts, která původně umožnila její vznik. Bez ní kabinetu často chyběly v dolní komoře hlasy pro prosazení svých návrhů.
Podle španělské ústavy konání předčasných voleb musí schválit vláda na návrh premiéra. Sánchez uvedl, že na dnešek svolá mimořádné zasedání svého kabinetu.