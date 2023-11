Španělsko jedná o důvěře pro premiéra, získat by ji mohl díky amnestii pro Katalánce

„Amnestie nebude útokem na ústavu, jak tvrdíte, ale naopak důkazem naší síly a legitimity,“ řekl Sánchez zákonodárcům. Podle něj se ukázalo, že jít v otázce osamostatnění Katalánska cestou trestů a represí se neosvědčilo.

Premiér představil také další svoje plány zejména v ekonomické oblasti a slíbil mimo jiné zachování snížené sazby DPH na základní potraviny do června 2024, rozšíření pomoci pro plátce hypoték nebo příspěvky na bydlení pro mladé lidi, napsala agentura Reuters. Chce také zavést bezplatnou veřejnou dopravu pro nezaměstnané a mladé lidi do 30 let.

Nejvyšší soud ve středu zamítl stížnost šéfa krajně pravicové strany Vox Santiaga Abascala, který kvůli zákonu o amnestii navrhl pozastavit schůzi poslanců, na níž se má o důvěře premiérovi ve čtvrtek hlasovat. Zdá se tak téměř jisté, že Sánchez důvěru získá, protože má aktuálně na své straně 176 poslanců, tedy těsnou většinu.

Zákon o amnestii vzbuzuje ve Španělsku velké vášně a opakovaně se kvůli němu konají demonstrace. Na protestu před parlamentem se ve středu sešlo asi 500 lidí. Budovu, v níž v Madridu sídlí Kongres poslanců, kvůli tomu střeží na 1600 členů bezpečnostních složek, uvedl list El País.

Sánchez se stal španělským premiérem v roce 2018 a v čele vlády zřejmě zůstane i poté, co letošní volby vyhráli opoziční lidovci (PP). Jejich šéf Alberto Núňez Feijóo však podporu pro svůj kabinet získat nedokázal.