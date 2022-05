Potraty od 16 let a volno při bolestivé menstruaci. Španělkám dají nová práva

Tento týden španělská vláda projednávala zhruba padesátistránkový potratový zákon, který by měl umožnit přerušení těhotenství bez souhlasu rodičů již od 16 let. Součástí zákona je i pětidenní menstruační dovolená pro všechny ženy, které trpí menstruačními bolestmi. Nový zákon rovněž stanoví placenou dovolenou v posledním měsíci těhotenství.

Nová lhůta by měla připadnout i pro uplatnění práva na dobrovolné ukončení těhotenství. Interrupce bude bezplatná do 14. týdne těhotenství jako ve většině částí Evropy. Pokud však bude v ohrožení zdraví matky nebo stav plodu, umožní zákon přerušení těhotenství až do 22. týdne.

Zákon tak reaguje na fakt, že ve Španělsku sice není potrat oficiálně zakázaný, ale mnoho veřejných nemocnic se zdráhá ho ženám provést. Ty pak často musí zamířit na soukromou kliniku, kde bývají potraty velmi drahé.

Pro schválení však bude potřeba i asistence ostatních ministerstev, zejména ministerstva zdravotnictví a financí, neboť náklady na zvláštní nemocenskou by měl převzít stát.

Žena, která si bude nárokovat volno pro čas menstruace, bude muset mít potvrzení od lékaře. Další novinkou je povinnost dodávat produkty nezbytné při menstruaci zdarma. Vztahuje se i na vzdělávací střediska, věznice a všechna zařízení určená pro ženy. Uvažuje se také o odstranění DPH u konkrétních předmětů ženské osobní hygieny.

Iniciativu prosadila ministryně pro rovné příležitosti Irene Monterová z menší vládní strany Unidas Podemos.

Výhrady k návrhu zákona přicházely z řad socialistické strany PSOE premiéra Pedra Sáncheze. Ministryně hospodářství Nadia Calviñová varovala, že nařízení by mohlo znevýhodnit ženy v soutěži o zaměstnání. Vláda nikdy nepodnikne žádné kroky, které by mohly stigmatizovat ženy, zdůraznila Calviñová.

Legislativu, která by ženám s endometriózou a s jinými menstruačními bolestmi umožnila chybět v práci tři dny v měsíci, se pokoušeli prosadit v roce 2017 v Itálii. Toto právo už mají ženy v některých asijských zemích včetně Japonska a Jižní Koreje, ale i v africkém státě Zambie, připomněl katalánský web El Periódico.