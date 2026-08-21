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Až 216 tisíc za osobu. Španělsko zatklo pět podezřelých z pašování migrantů z Ceuty

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  14:27
Migrant, který překročil hranici z Maroka do Španělska, se modlí na pláži ve...

Migrant, který překročil hranici z Maroka do Španělska, se modlí na pláži ve španělské Ceutě. (19. srpna 2026) | foto: AP

Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do...
Stovky migrantů, kteří pronikli do Ceuty, na protestu požadovaly azyl. (15....
Napětí na hranici mezi Marokem a španělskou exklávou Ceuta pokračuje. Migranti...
Migranti se pokoušejí překročit hranici z Maroka do španělského města Ceuta....
40 fotografií
Španělská policie v pátek oznámila, že zatkla pět lidí podezřelých z toho, že z Ceuty pašovali migranty na Pyrenejský poloostrov. Za osobu si údajně účtovali až 9 tisíc eur (asi 216 tisíc korun). Migranty před naloděním schovali v domech či garážích. Na evropské pevnině pak spolupracovníci převaděčů poskytli migrantům instrukce, kam putovat dál.

Podle policie se jedna z pašeráckých akcí uskutečnila 14. srpna, tedy poté, co se 30. července do Ceuty dostalo z Maroka až 80 tisíc migrantů.

Španělská vláda dříve tvrdila, že se nikdo z těchto běženců na evropský kontinent nedostal. Většina se vrátila do Maroka a v Ceutě zůstává několik tisíc migrantů.

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Španělská policie neuvedla počty migrantů, kteří se podle ní dostali na evropský kontinent, ani jak dlouho gang tyto nelegální akce prováděl. Agentuře AFP neodpověděla ani na dotaz, kolik migrantů mohlo být touto sítí přepraveno.

Při jedné z razií, o níž v pátek informovala španělská policie, byli zatčeni dva podezřelí v Ceutě a dva ve městě La Línea de la Concepción v jihošpanělské Andalusii, které hraničí s Gibraltarem. Obviněni jsou kvůli ilegální migraci a z účasti na zločinecké síti, stejně jako další podezřelý.

Členové této sítě migranty schovali v domech či garážích, než je převezli na místo nalodění. Vyhýbali se přitom místům s policejní kontrolou. Na evropské pevnině pak čekali spolupracovníci převaděčů, kteří migranty převzali a dali jim instrukce, kam putovat dál.

Migrant, který překročil hranici z Maroka do Španělska, se modlí na pláži ve španělské Ceutě. (19. srpna 2026)
Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělské Ceuty, se v pátek podle španělské vlády vrací zpět. (31. července 2026)
Stovky migrantů, kteří pronikli do Ceuty, na protestu požadovaly azyl. (15. srpna 2026)
Napětí na hranici mezi Marokem a španělskou exklávou Ceuta pokračuje. Migranti hledají příležitost ke vstupu do Španělska, hranici střeží bezpečnostní složky. (31. července 2026)
40 fotografií

Do španělského autonomního města Ceuta, které leží na severu Afriky, 30. července z Maroka dorazilo odhadem až 80 tisíc migrantů. Část připlavala podél pobřeží a část přišla přes bránu, kterou nakonec hraniční stráž při tak velkém množství lidí otevřela.

Drtivá většina migrantů se dobrovolně vrátila do Maroka už následující den a v Ceutě zůstává podle různých odhadů asi 5 tisíc až 8 tisíc migrantů. Mnozí přežívají na ulicích či na plážích.

Ve čtvrtek policie a pracovníci nevládních organizací přiměli asi 1 200 migrantů k odchodu z pláže Trampolín, a to do dvou ze čtyř provizorních stanových táborů. Asi pět set lidí se ale ještě večer na pláž vrátilo. Podle televize TVE jde většinou o Maročany, kteří se obávali, že ze stanových center budou deportováni. Někteří tvrdili, že si jdou pro zapomenuté věci.

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Už večer tam ale opět plály ohně a migranti si začali opravovat přístřešky z palmových listů. V pátek ráno na pláži Trampolín policisté zajistili, aby úklidová četa mohla prostor vyčistit a vydezinfikovat.

Španělské ministerstvo obrany ve čtvrtek schválilo přesun asi 150 vojáků z Kanárských ostrovů do Ceuty, kde mají posílit bezpečnostní složky.

V předchozích dnech se v místních médiích objevily zprávy, že asi 24 vojáků se nakazilo svrabem. Španělská vláda ale tvrdí, že to nesouvisí s migrační vlnou a že dva případy tam evidovala už před 30. červencem.

30. července 2026
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