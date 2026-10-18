Konec levicové éry? Protiimigrační Vox míří k moci, chce „přetvořit“ Španělsko

„Poslední naděje, aby se Španělsko opět stalo Španělskem.“ Tak popisuje strana Vox předčasné parlamentní volby, které nedávno vyhlásil socialistický premiér Pedro Sánchez. Uskupení, jež ještě před několika lety stálo na okraji španělské politiky, nyní míří k výraznému posílení. Pokud se naplní předvolební průzkumy, může se stát nepostradatelným partnerem příští vlády.
„Na premiérovi Pedrovi Sánchezovi mi nejvíc vadí, jak moc se snaží pustit do naší země další migranty,“ řekl stanici Al Džazíra čtyřiadvacetiletý programátor Alberto Muñoz z Barcelony. Na zápěstí nosí červeno-zlatý náramek příznivců Voxu a patří k mladým Španělům, které strana oslovuje svým nacionalistickým a protiimigračním programem.
Právě nespokojenost s dosavadní politickou reprezentací, korupční kauzy nynější vlády a pocit, že zavedené strany nedokážou řešit problémy země, pomáhají Voxu získávat nové příznivce.
|
Sánchezův vabank. Porážka „posledního socialisty“ by otřásla celou Evropou
S průzkumy také ještě mohou silně zamávat celostátní protesty proti krizi bydlení. Sánchezova Španělská socialistická dělnická strana (PSOE) se v nich dlouhodobě objevuje na druhém místě se zhruba 27 procenty. Opoziční Lidová strana (PP) je zhruba na 32 procentech a Vox na 19 procentech. Pravice by tak mohla po volbách sestavit vládu, což se jí před třemi lety nepodařilo.
Vox by v takovém případě nebyl pouze menším koaličním partnerem. Jeho podpora by mohla rozhodnout o tom, kdo usedne v premiérském křesle a na klíčových ministerstvech.
Přednost před cizinci
Vox vstupuje do volební kampaně s programem, který staví na přísnější kontrole migrace i omezení státních i evropských regulací. Jedním z jeho hlavních hesel je takzvaná národní priorita. Španělé by podle strany měli mít přednost před cizinci v přístupu k veřejným službám a sociálním dávkám.
Hnutí chce také deportovat migranty bez dokladů a omezit pravidla Evropské unie, mimo jiné v oblasti zemědělství, zdraví a bezpečnosti. Zároveň prosazuje omezení politik na podporu rovnosti pohlaví a práv LGBTQ+ lidí.
|
Bydlení je hlavní téma španělských voleb. Mladí nemají na nájmy, byty chybějí
Voliče se snaží oslovit rovněž kritikou toho, co označuje za „wokeismus“, a slibuje návrat k tradičnějšímu pojetí národní identity. Jeho představitelé tvrdí, že současná vláda oslabuje španělskou identitu a upřednostňuje zájmy migrantů před potřebami vlastních občanů.
„Tentokrát je strana Vox mnohem silnější,“ uvedl José Antonio Fúster, mluvčí strany a člen madridského regionálního parlamentu. „Čekají nás velmi důležité volby, a to ne tak pro nás, jako spíše pro Španěly… Je to poslední naděje pro Španělsko, aby se opět stalo Španělskem,“ řekl Fúster.
Španělsko od roku 1975 zažilo osm premiérů. Z řad pravicové Lidové strany byli pouze dva z nich – José María Aznar (1996–2004) a Mariano Rajoy (2011–2018).