„Ve 23 letech už moje matka stavěla vlastní dům. Já vydělávám mizerně a žiju ve sdíleném bydlení,“ říká Lucía Moralesová, která chce v neděli podpořit Vox. Vyrůstala v levicové rodině a vystudovala marketing, dnes si však coby prodavačka přijde na 1050 eur měsíčně (25 600 korun). S partnerem za pokoj ve sdíleném bytě zaplatí 600 eur (14 600 korun).
Lidé jako Moralesová ukazují, jak se mění voličská základna Voxu. Strana dnes oslovuje dělníky, mladé a ženy, tedy skupiny, u nichž dříve neměla tak silnou podporu. Podle průzkumu agentury Sigma Dos by stranu volilo 21 procent lidí mladších 30 let a 20,4 procenta voličů s nižšími příjmy.
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Za posunem stojí mimo jiné pocit, že tradiční levice přestala hájit zájmy lidí, kteří se potýkají s rostoucími životními náklady.
Vox chce volit devatenáctiletá Carla Gallegos Arévalová. Pracuje jako servírka a podniká, přesto si nemůže dovolit vlastní bydlení. „Španělsko je teď opravdu v háji,“ popsala. Na mítinku strany ji oslovila také představa, že Španělé drží při sobě a společně mohou změnit směřování země.
Politolog Pablo Simón upozorňuje, že Vox oslovuje voliče, kteří se cítí ekonomicky pod tlakem a zároveň kulturně vzdálení stranám, které je dříve zastupovaly. „Levice zanechala prázdné místo a krajní pravice ho zaplnila. Říká: Přišel jsem vás bránit,“ popsal portálu The Times.
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V čele průzkumů stojí konzervativní Lidová strana (PP) Alberta Núñeze Feijóa, před socialisty premiéra Pedra Sáncheze. Pokud pravice získá většinu, nejpravděpodobnější cestou k vládě bude koalice PP s Voxem. Krajní pravice by tak mohla poprvé od konce Francovy diktatury získat podíl na moci.
Průměr posledních průzkumů přisuzuje PP 31,5 procenta hlasů, socialistům 29 procent a Voxu zhruba 18 procent. Strany nalevo od socialistů by dohromady získaly přibližně osm procent.
Moralesová se za poslední rok už třikrát stěhovala. Podobnou frustraci zažívá řada mladých Španělů, kteří chtějí začít samostatný život, pronajmout si byt nebo založit rodinu, ale jejich příjmy na to nestačí.
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Vox nabízí řešení v podobě takzvané „národní priority“. Španělé by podle ní měli mít přednost při získávání bydlení i sociálních dávek.
Strana zároveň prosazuje takzvanou remigraci, která by se netýkala pouze migrantů pobývajících v zemi nelegálně, ale také legálních přistěhovalců, kteří páchají trestnou činnost, žijí ze sociálních dávek nebo podle Voxu odmítají respektovat španělskou kulturu.
Strana přitom těží také z rostoucích obav z migrace. Španělská populace se za poslední tři roky rozrostla o dva miliony lidí a přesáhla hranici 50 milionů. Vox tento přírůstek spojuje s nedostatkem bydlení, tlakem na veřejné služby, nízkými mzdami i proměnou společnosti.
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Moralesová nesouhlasí se vším, co Vox prosazuje. Vadí jí například podpora býčích zápasů či soukromého zdravotnictví. Svůj hlas ale považuje za strategický: chce, aby strana zesílila a přiměla vládu ke změně. „Pokud Vox nebude dost silný, lidová strana se dohodne se socialisty a všechno zůstane při starém,“ obává se Moralesová.
Podobně to vidí i Felipe Hernández, který letos volí poprvé. Podporuje omezení migrace, přestože má marocké přátele. Proti přistěhovalcům jako jednotlivcům nic nemá, vadí mu ale současná migrační politika.
Vox chce volit také Sara Ruiz Navarrová, studentka ekonomie. „Souhlasím s tím, co navrhují v oblasti daní a migrace. Chtěla bych, aby ti, kteří tu pobývají nelegálně, odešli,“ řekla portálu El País. Výhrady má například k postojům Voxu k potratům a genderově podmíněnému násilí.