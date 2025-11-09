Silné vlny na Tenerife zabily tři lidi, další strhly do oceánu. Hrozí i silný vítr

  13:21
Na tři vzrostl počet obětí na španělském ostrově Tenerife, který v sobotu zasáhly silné vlny. Dalších 15 lidí zůstává podle záchranářů zraněno. Úřady nabádají k opatrnosti.

Tenerife | foto: František Dvořák, iDNES.cz

Přílivová vlna zabila jednu ženu s dvěma muži a zranila několik dalších, které silné vlny strhly do Atlantského oceánu. Stalo se tak v obcích La Guancha a Puerto de la Cruz na severu a nedaleko správního střediska Santa Cruz de Tenerife na severovýchodě ostrova.

Úřady varovaly obyvatele před přílivovou vlnou a silným větrem. Také jim doporučily, aby nechodili po pobřežních stezkách a nevystavovali se nebezpečí při fotografování a natáčení rozbouřeného moře.

Tenerife je největší ze sedmi španělských Kanárských ostrovů, které leží na severozápadě Afriky. Zejména na podzim a v zimě zasahují západní a severní pobřeží ostrovů velké vlny kvůli bouřím v Atlantiku.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

