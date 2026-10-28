Do katastrofy byl zapojen rychlovlak AVE státního dopravce Renfe, který mířil z Madridu do Sevilly, a souprava soukromého italského operátora Iryo. Podle prvotních informací od správce železniční infrastruktury Adif se jednalo o náraz zezadu.
Vlak Renfe AVE na trati zřejmě kvůli provozním problémům výrazně zpomalil nebo zcela zastavil, na což nestihla zareagovat za ním jedoucí souprava Iryo.
Náraz byl tak silný, že dva zasažené vagóny vykolejily a zřítily se z železničního náspu. Na místě okamžitě vypukl chaos a španělské záchranné složky a lékařské týmy aktuálně hlásí kromě mrtvých i mnoho zraněných. Vyprošťovací a záchranné práce stále intenzivně probíhají.
Nehoda vedla k okamžitému a kompletnímu přerušení provozu na vytížené vysokorychlostní trati Madrid–Andalusie v obou směrech, což odřízlo jih země od hlavního města a způsobilo dopravní kolaps. Pro Španělsko jde navíc o citlivou ránu – jedná se totiž již o druhou velmi vážnou nehodu rychlovlaků v tomto roce, přičemž ta první se odehrála v lednu u andaluského Adamuzu. Vyšetřovatelé již na místě zajišťují černé skříňky, aby objasnili přesné selhání techniky či lidského faktoru.