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Apokalypsa, jako výbuch bomby. Svědci popisují srážku vlaků ve Španělsku

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  16:06
Svědci dopravní nehody dvou vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v provincii Toledo popisují tragédii jako šokující apokalypsu, která jim nejde na rozum. Záchranářské služby na místě se stále snaží dostat některé lidi z vagónů ven. Při nehodě přišlo o život 68 lidí, dalších 80 je zraněných. Ministr dopravy Óscar Puente to označil za nevysvětlitelné selhání řídícího systému.

Zprávy z dráhy

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„Bylo to velmi šokující. V jídelním vagónu, kde jsem se nacházel, byli cestující vymrštěni z vlaku,“ popsal situaci Antonio Jiménez Barca. Jeho samotného to povalilo na zem. „Byl jsem na začátku jídelního vagónu a skončil na jeho konci.“

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v provincii Toledo. (28. října 2026)
Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v provincii Toledo. (28. října 2026)
Emergency services work at the scene of a collision between two trains in Urda, Spain, on Wednesday, Oct. 28, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)
Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v provincii Toledo. (28. října 2026)
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Vedle sebe viděl zraněné lidi. Podařilo se mu spolu s dalšími vyjít ven dírou ve vlaku. Tam viděl zcela zničený první vagón a kolem něj ležící lidi. Přeživší podle něj sledovali celou situaci a snažili se pochopit, co se vůbec stalo.

„Nyní zde jsou stále policisté, mnozí příslušníci civilní gardy, ale bylo to šokující zprvu nikoho nevidět,“ dodal.

Rychlovlak AVE státního dopravce Renfe, který mířil z Madridu do Sevilly, narazil do soupravy soukromého italského operátora Iryo. Tři jeho vagóny se zřítily z železničního náspu.

Mrtvých po srážce španělských rychlovlaků je už 68. Vagony popadaly z náspu

„Jsou tam tři vagóny Irya, ty tři na konci, ze kterých nepřestávají vynášet lidi a přikrývat je prostěradly. Mrtvá těla. Je to apokalyptické,“ řekl portálu El Mundo Sebastián Herrero, který byl v sedmém vagonu. „Je to změť železa. Je to, jako kdyby sem dali bombu.“

Při nárazu byl letěl tak dlouho vzduchem, že mu to připadalo jako věčnost. Vyvázl zázrakem bez zranění. Ostatní na tom byli hůře, někteří si zlomili ruku či pohmoždili nos.

Herrero nechápe, jak k nehodě mohlo dojít. „Je to dokonale rovný úsek, nedokážete si vysvětlit, jak selhala schopnost varování, nechápu to.“

Nevysvětlitelné selhání, říká ministr

Srážka se stala na úseku trati obklopeném poli mezi obcemi Urda a Los Yébenes. Předběžná zjištění naznačují, že nehodu mohly způsobit chybné pokyny z řídicího centra v Madridu, kde zdejší pracovník omylem nařídil vlaku Renfe pokračovat v jízdě, přestože mu souprava Iryo blokovala cestu.

Ministr dopravy Óscar Puente označil za „nevysvětlitelnou“ skutečnost, že řídicí centrum Adif povolilo rychlovlaku Renfe pokračovat v normální jízdě, zatímco vlak Iryo stále stál na trati.

Jedno z nejtragičtějších v Evropě za 30 let. S čím se rovná železniční neštěstí ve Španělsku

Média uvádějí, že v některých vagonech jsou stále uvězněni lidé. Na místě dochází k neustálým příjezdům sanitek a odletům vrtulníků s evakuovanými oběťmi.

Regionální vláda v Kastilii-La Mancha dříve uvedla, že z 64 obětí cestovalo 40 vlakem Iryo a 24 vlakem AVE. Ve vlaku Renfe bylo 397 lidí, zatímco vlak Iryo vezl 146 cestujících a jedno dítě. Počet obětí posléze stoupl na 68.

Civilní garda zřídila kontaktní místa v Madridu, Seville, Córdobě a Toledu pro rodinné příslušníky potenciálních obětí. Hlavním cílem je identifikovat pohřešované osoby prostřednictvím odběru vzorků DNA. Lidé míří i na místo nehody a pátrají po svých příbuzných.

Většina španělských stran v projevu solidarity ukončila své středeční kampaně před listopadovými volbami. Výjimkou je krajně pravicová strana Vox, podle níž jde o pokusy „využít smutek k umlčení kritiky“ stavu železniční infrastruktury v zemi.

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