Španělé dál objasňují tragický střet vlaků. Na podvozcích byly nezvyklé škrábance


  12:57
Vykolejení tří vagonů vlaku, které v neděli na jihu Španělska narazily do protijedoucí soupravy jedoucí z Madridu, mohl způsobit prasklý svár na kolejích. Jde zatím o jednu z hypotéz vyšetřovatelů. Po nedělní tragédii, která si vyžádala 42 obětí a několik desítek zraněných, se ve Španělsku v pondělí večer stala další železniční nehoda, při níž zemřel mladý strojvůdce. Odbory španělských strojvedoucích pohrozily stávkou, zatím bez konkrétního data, a požadují zajistit bezpečnost na železnici.
Španělský ministr dopravy Óscar Puente potvrdil, že vyšetřovatelé nedělní srážky vlaků v provincii Córdoba na jihu země našli neobvyklé škrábance na podvozcích prvních pěti vagonů vlaku, jehož poslední tři vagony vykolejily. Podle Puenteho mohou být shodné s poškozením na dvou nebo třech vlacích, které projely místem před nehodou.

Už od pondělí se vyšetřovatelé nehody zaměřují i na kus chybějící koleje a zatím není jasné, zda byl příčinou, nebo důsledkem vykolejení třech vagonů. Škrábance na podvozku prvních pěti vagonů, které jsou podle Puenteho podobné těm na dalších dvou či třech vlacích, by mohly znamenat, že praskl svár koleje, která se pak uvolnila a způsobila vykolejení.

Šestiletá dívka přišla při srážce vlaků o rodinu. Experti zkoumají poničenou kolej

Nehoda, která je nejtragičtějším železničním neštěstím v zemi od roku 2013, se stala v neděli večer kolem 19:40 u obce Adamuz v provincii Córdoba v jihošpanělské Andalusii.

Tři poslední vagony vlaku soukromé společnosti Iryo jedoucí z Málagy do Madridu vykolejily a narazily v protisměru do vlaku Renfe, který jel z Madridu do města Huelva. Při srážce vykolejily i dva první vagony vlaku Renfe. V obou soupravách bylo dohromady asi 500 lidí.

V úterý kolem 21:00 u Barcelony příměstský vlak narazil do části zdi z dálnice AP-7, která se zřítila na trať. Při nehodě zemřel 27letý strojvůdce ze Sevilly a čtyři desítky lidí utrpěly zranění.

Vyšetřování příčin této nehody také pokračuje, ale katalánská vláda uvedla, že mnohé zatím nasvědčuje tomu, že část zdi se na koleje zřítila kvůli sesuvu půdy, podmáčené deštěm, který tento týden sužuje severovýchod země.

Další železniční neštěstí ve Španělsku. Vlak narazil do zdi, strojvedoucí zemřel

Kvůli nehodě u Barcelony byl dnes zastaven provoz příměstských vlaků do tohoto druhého největšího španělského města, v němž žije asi 1,7 milionu obyvatel. Přerušení železniční příměstské dopravy, kterou denně využije asi 400 000 lidí, způsobilo chaos, ač byla zavedena náhradní autobusová doprava.

O obnovení příměstských vlaků má být rozhodnuto později odpoledne na zasedání katalánské vlády, napsal místní deník El Periódico.

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Pekarová dostala od tchajwanského prezidenta Řád zářící hvězdy

Markéta Pekarová Adamová dostala od tchajwanského prezidenta Řád zářící hvězdy....

Tchajwanský prezident Laj Čching-te udělil bývalé předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) Řád zářící hvězdy za přínos k rozvoji vztahů mezi Tchaj-wanem a ČR. Při předání jednoho z...

21. ledna 2026  13:02

Senát vybírá kandidáty na ombudsmana. Bavil se o muniční iniciativě a L-159

Přímý přenos
Schůze Senátu (21.ledna 2026)

Volba kandidátů na funkci ombudsmana zaměstnává Senát. Do druhé kola volby postoupili zástupce současného ombudsmana Vít Alexandr Schorm, bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková...

21. ledna 2026  6:06,  aktualizováno  12:45

Z bioplynové stanice unikly tisíce kubíků tekutého hnojiva, do potoků se nedostalo

Hasiči zasahují u uniklého digestátu z bioplynové stanice v Dobrušce. (21....

Z bioplynové stanice v Dobrušce na Rychnovsku ve středu ráno unikly tisíce metrů krychlových tekutého hnojiva. Hasiči postavili provizorní hráze z hlíny a povodňových pytlů, aby se takzvaný digestát...

21. ledna 2026  10:58,  aktualizováno  12:36

Muž se zákazem řízení naháněl autem příbuzného, vjel kvůli tomu i na chodník

Incident v Přerově

Dramatická scéna byla k vidění v jedné z přerovských ulic, kde patrně spor dvou příbuzných vygradoval v najíždění na prchajícího muže a nebezpečnou jízdu autem po chodníku. Následně se navíc ukázalo,...

21. ledna 2026  12:32

Nahá diplomacie. Finský prezident láká Trumpa na jednání do sauny

Donald Trump a Alexander Stubb během hraní golfu na Floridě (29. března 2025)

Finská láska k saunování se v tamním prezidentovi Alexanderu Stubbovi nezapře. Aktuální vášnivou situaci kolem správy Grónska by se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem rád probral právě v sauně.

21. ledna 2026  11:58

Nadace Evy Pavlové představila nový projekt. Pomůže samoživitelům

Výstava Předjaří: Prchavé existence v Empírovém skleníku Pražského hradu za...

Nadace Evy Pavlové, manželky prezidenta Petra Pavla, představila ve středu projekt na podporu samoživitelek a samoživitelů. „Je dobré přinášet pozitivní zprávy,“ řekla na tiskové konferenci Pavlová....

21. ledna 2026  11:51

Kdo zapálil shořelou restauraci v Lazníkách policisté nevypátrali, případ odložili

Požár v obci Lazníky na Přerovsku zničil opravenou hospodu.

Kriminalisté odložili kauzu rozsáhlého požáru restaurace v Lazníkách na Přerovsku. Případ z konce roku 2024 vyšetřovali pro podezření z poškození cizí věci, pracovali s verzí úmyslného zapálení. Oheň...

21. ledna 2026  11:49

VIDEO: Absolutní nirvána! Polární záře zaskočila i zkušeného pozorovatele

Českou oblohu rozzářila polární záře. (19. ledna 2026)

Polární záře, která v pondělí v noci rozehrála barevné divadlo na obloze, zaskočila i vedoucího planetária v liberecké iQlandii Martina Gembece. Z Jizerských hor nafotil a natočil sérii snímků....

21. ledna 2026  11:48

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

21. ledna 2026  11:46

Prostitutku zardousil a posypal žíravinou, přesto vrah uspěl s žádostí o nižší trest

Muž u Krajského soudu v Hradci Králové čelí obžalobě z vraždy prostitutky. (6....

Za vraždu prostitutky v Hradci Králové z předloňského listopadu dnes Vrchní soud v Praze snížil Tomáši Suchánkovi trest z 18 let na 13,5 roku vězení. Obžaloba muže vinila ze zvlášť surové a trýznivé...

21. ledna 2026  11:45

Opozice se spojila na podporu Grónska. Slabý premiér a jeho vláda mlčí, řekl Hřib

Grónskou vlajku si vyvěšují lidé i na balkonech. (14. ledna 2026)

Opoziční strany spojily síly na podporu Grónska a evropských spojenců v NATO. Největší ostrov světa je autonomní součástí Dánska, pro USA ho chce získat prezident Donald Trump, a to i hrozbou...

21. ledna 2026  10:50,  aktualizováno  11:39

