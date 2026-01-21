Španělský ministr dopravy Óscar Puente potvrdil, že vyšetřovatelé nedělní srážky vlaků v provincii Córdoba na jihu země našli neobvyklé škrábance na podvozcích prvních pěti vagonů vlaku, jehož poslední tři vagony vykolejily. Podle Puenteho mohou být shodné s poškozením na dvou nebo třech vlacích, které projely místem před nehodou.
Už od pondělí se vyšetřovatelé nehody zaměřují i na kus chybějící koleje a zatím není jasné, zda byl příčinou, nebo důsledkem vykolejení třech vagonů. Škrábance na podvozku prvních pěti vagonů, které jsou podle Puenteho podobné těm na dalších dvou či třech vlacích, by mohly znamenat, že praskl svár koleje, která se pak uvolnila a způsobila vykolejení.
Šestiletá dívka přišla při srážce vlaků o rodinu. Experti zkoumají poničenou kolej
Nehoda, která je nejtragičtějším železničním neštěstím v zemi od roku 2013, se stala v neděli večer kolem 19:40 u obce Adamuz v provincii Córdoba v jihošpanělské Andalusii.
Tři poslední vagony vlaku soukromé společnosti Iryo jedoucí z Málagy do Madridu vykolejily a narazily v protisměru do vlaku Renfe, který jel z Madridu do města Huelva. Při srážce vykolejily i dva první vagony vlaku Renfe. V obou soupravách bylo dohromady asi 500 lidí.
V úterý kolem 21:00 u Barcelony příměstský vlak narazil do části zdi z dálnice AP-7, která se zřítila na trať. Při nehodě zemřel 27letý strojvůdce ze Sevilly a čtyři desítky lidí utrpěly zranění.
Vyšetřování příčin této nehody také pokračuje, ale katalánská vláda uvedla, že mnohé zatím nasvědčuje tomu, že část zdi se na koleje zřítila kvůli sesuvu půdy, podmáčené deštěm, který tento týden sužuje severovýchod země.
Další železniční neštěstí ve Španělsku. Vlak narazil do zdi, strojvedoucí zemřel
Kvůli nehodě u Barcelony byl dnes zastaven provoz příměstských vlaků do tohoto druhého největšího španělského města, v němž žije asi 1,7 milionu obyvatel. Přerušení železniční příměstské dopravy, kterou denně využije asi 400 000 lidí, způsobilo chaos, ač byla zavedena náhradní autobusová doprava.
O obnovení příměstských vlaků má být rozhodnuto později odpoledne na zasedání katalánské vlády, napsal místní deník El Periódico.