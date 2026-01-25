Vlak ve Španělsku vykolejil na staré kolejnici. Fámy, odmítá ministr

Deník El Mundo v neděli napsal, že vlak společnosti Iriyo vykolejil v bodě, kde svar propojuje starou a novou kolejnici. Odkazuje se při tom na svědectví lidí, kteří se pohybovali na místě nehody. Podle El Mundo se pod vlakem Iryo, který vykolejil, zlomil svar mezi novou a starou kolejnicí.
Deník na základě fotografií z místa tvrdí, že stará kolejnice byla vyrobena v roce 1989 a jedná se tudíž o kolejnici, která byla na vysokorychlostní trati do samotného začátku jejího provozu v 90. letech.
Šéf správy železniční infrastruktury Adif Luis Pedro Marco de la Peña podle deníku potvrdil, že modernizace úseku se netýkala všech kolejnic. De la Peña však tvrdí, že celý úsek prošel po modernizaci kontrolou.
Tvrzení deníku označil za fámu ministr dopravy Puente, který v uplynulých dnech zdůrazňoval, že trať prošla nedávnou celkovou modernizací. „Kolejnice, která vykolejení způsobila, je nová,“ uvedl.
Přiložil také dokumenty, které podle něj dokazují, že zmíněná kolejnice byla vyrobena v roce 2023 a položena na trať mezi květnem a červnem loňského roku.
Kvůli nové informaci vyzval ministra k demisi generální tajemník opoziční Lidové strany Miguel Tellado. Podle něj ministr celý týden šířil nepravá tvrzení.
„Puente je mluvčím lží,“ uvedl Tellado, podle kterého ministr musí okamžitě opustit vládu.
Podle deníku srážka dvou vysokorychlostních vlaků na jihu Španělska nastala, když vykolejil vlak Iryo a jeho vagony se tak dostaly do trasy vlaku společnosti Renfe, který jel opačným směrem.
Mezi vykolejením a srážkou uplynulo jen několik vteřin, což znemožnilo jakoukoliv účinnou reakci vlakového personálu. Podle dosavadních informací zemřelo 45 lidí a další desítky byly zraněny.