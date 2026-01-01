Vesničku u Andorry tíží stará vražda. Vábí fandy true crime, místní už jich mají dost

Autor:
  14:42
Španělskou vesničku Tor dodnes obestírá tajemství třicet let staré, dodnes nevyřešené vraždy. Obec v Pyrenejích se kvůli ní stala tahákem fanoušků žánru „true crime“ neboli skutečných zločinů. A to poté, co příběh plný pašeráků, vyděračů a zlé krve mezi zdejšími rodinami nadchl jednoho novináře. Turisté si teď jezdí užít tajemnou atmosféru i přespat v domě oběti. Jenže starousedlíci už jich mají dost.

Španělská vesnička Tor se stala „metropolí“ true crime fanoušků a místním už to začíná vadit. (21. května 2013) | foto: ČTK

„Našli ho támhle,“ ukazuje Španělka Pilar Tomàsová na kamenný dům nedaleko od jejího. Vraždu sedmdesátiletého Josepa Montanéa, jemuž místní neřekli jinak než Sansa, obestírá tajemství i po třiceti letech. Podle všeho je totiž úzce spjaté s historií této malebné vesničky v Pyrenejích.

Hlavy třinácti rodin se tu už roku 1896 domluvily, že nad nimi se tyčící hora Tor bude jejich společným majetkem. Nesměl ji vlastnit nikdo, kdo nebyl odsud a dlouhodobě zde nebydlel – „celý rok neudržoval oheň v krbu“. Přes hory vede cesta do nedalekého daňového ráje Andorry, v osmdesátých letech se proto Sansa a další potomci původních vlastníků začali zajímat o pašeráky, kteří tudy vozili levné zboží dál do Katalánska.

Najali ozbrojené stráže, od pašeráků žádali peníze a někdy i whisky. Brzy si na špinavou práci najali také tuláky. Ti zastrašovali vzpurné neplatiče výpalného tím, že na horské cesty shazovali nebezpečně velké balvany. I se samotnou horou měl navíc Sansa své plány. Na zdejších svazích, kde se do té doby tak akorát pásly krávy, chtěl vybudovat lyžařské středisko.

Proč jsou ze skutečných vrahů filmové celebrity? Protože zlo fascinuje

Postavila se mu však hlava další rodiny – Jordi Riba, známý jako El Palanca. Ten chtěl všechno nechat při starém, podle jiných informací zase toužil získat horu jen pro sebe a prodávat tamní dřevo. Po dekádě hádek, soudních sporů a dvou vraždách El Palancových bodyguardů přišel verdikt, jenž celou horu přiřkl pouze a jen Sansovi. Jako jediný totiž mohl dokázat, že ve vesnici žije skutečně celý rok, jak ukládala dávná úmluva.

O pět měsíců později byl mrtvý. „Já jsem také dostával výhrůžky a lidé mi říkali, že mého bratra zabijí. Říkal jsem mu to, ale on odpovídal, že se nebojí,“ vzpomíná Sansův bratr Rossend Montané. Pachatel muže buď ubil nebo uškrtil, každopádně mu kolem krku omotal elektrický kabel a pak ho zatáhl do kuchyně. Vyšetřovatelé si prý později stěžovali, že byla tak špinavá, že v ní nedokázali zajistit důkazy.

„Problém je, že Sansu chtěli zabít úplně všichni. Každý může být vrah,“ říká španělský novinář Carles Porta pro list The New York Times. Portál La Sexta pak uvádí, že dočasně byli hlavními podezřelými Mont a Marli Pintovi, kteří pro Sansu pracovali. Jeden ze sousedů je podle svých slov viděl, jak ho bijí na dvoře jeho domu. Manželský pár strávil rok za mřížemi, než soud došel k závěru, že proti němu není dost důkazů.

Děsivá, tajemná a dodnes nevysvětlená vražda z roku 1995 by v malé vesničce u španělských hranic strašila jen onu hrstku starousedlíků. Jenže si jí všiml právě reportér Porta, který ji už koncem devadesátých let popsal v katalánské televizi. A pak v roce 2005 v knize. A v roce 2018 v podcastu. A loni také v oblíbené dokumentární sérii Tor.

Sám novinář říká, že tématu zcela propadl a na letní dovolené nejezdil s rodinou jinam než do Toru. Tak dlouho pátral po nových informacích, až ho opustila manželka. Prý už jej měla dost. Fanoušci True crime žánru však po „jeho“ příběhu skočili a z Toru se stala „metropole skutečného zločinu“ ve Španělsku. V létě obec zcela zaplaví turisté lačnící po atmosféře místa, kde „se to stalo“. Spí v Sansově někdejším domě nebo v místních chatkách, odkud podnikají výlety do okolí.

Blázni s lanem kolem krku

V nejméně jednom případě si dokonce několik návštěvníků zkusilo vraždu přehrát. Po vesnici pak chodili se šňůrou kolem krku, vyprávějí znechucení místní. „Nějaký blázen přišel s lanem utáhnutým kolem krku,“ potvrzuje majitelka hostelu Montaňa Merce Turallolsová. Samotné jí bylo v době vraždy Sansy osm let a pamatuje si už jen to, že se policie víc zajímala o dobroty její tety Tomàsové než o vyšetřování případu.

Turismus jejímu hostelu rozhodně pomohl. Průvodce Antonio Zamorano zase návštěvníkům ochotně ukáže místo, kudy vrahové vlekli Sansovo tělo, nebo dům, kde se zabil jeden z tuláků. Povypráví i o jednom podivném pádu ze skály nebo o bylinkách, jež místní ženy užívaly na nechtěné těhotenství. K samotné vraždě nabídne také vlastní teorie o tom, co se vlastně tehdy stalo. Tomàsová zase vaří hostům v restauraci, kterou otevřela u sebe doma.

Podezřelá smrt majitele značky Mango. Policie vyšetřuje případ jako vraždu

Stálí obyvatelé vesnice už však všech těch cizích lidí mají plné zuby. Kromě potulování „bláznů“ a jiných fandů zločinu je dráždí třeba to, že ve vesničce o třinácti domech neustále není kde zaparkovat. Starousedlíkům už nicméně leze lehce na nervy i novinář Porta, který celou mánii spustil a dodnes svou story neopustil. Natáčet teď chce podle svých slov v americkém Miami, protože tam možná našel další stopu.

Španělé z Toru si říkají, že by jim mohl věnovat alespoň část peněz, jež už na jejich vesnici vydělal. Podle Tomàsové by si pak mohli konečně pořídit mobilní telefonní vysílač. Sama už by se také ráda vzdala nekončícího přívalu zákazníků i zisku z „merche“, který si u ní kupují.

Jen aby už byl ve vesnici zase normální život. Žena však míní, že se situace neuklidní, dokud se nezjistí, kdo je Sansův vrah. „Lidé potřebují nějaký konec,“ říká a druhým dechem dodává, že podle ní se tento zločin nikdy nepodaří vyřešit. Jistá si je prý jen jednou věcí: „Já to nebyla!“

Obec Tor:

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Saddáma zkopal a poplival. A pak se s dopadeným diktátorem triumfálně vyfotil

Irácko-americký překladatel Samir za dohledu příslušníků amerických speciálních...

To měl být on? Muž, který více než dvě dekády železnou rukou vládl Iráku? Teď se zkrvavený krčil u nohou amerického komanda a prosil o život... Příběh dopadení Saddáma Husajna přináší další díl...

Pískal si a smál se, vzpomíná na Pavla Nečase tvůrce Okresního přeboru

Pavel Nečas v Okresním přeboru

Ikonickou roli hospodského Luboše Matějky v seriálu Okresní přebor dal Pavlu Nečasovi režisér Jan Prušinovský. Původně měl však s hercem, který na Silvestra náhle zemřel v 59 letech, jiné úmysly....

1. ledna 2026  14:55

Vesničku u Andorry tíží stará vražda. Vábí fandy true crime, místní už jich mají dost

Španělská vesnička Tor se stala „metropolí“ true crime fanoušků a místním už to...

Španělskou vesničku Tor dodnes obestírá tajemství třicet let staré, dodnes nevyřešené vraždy. Obec v Pyrenejích se kvůli ní stala tahákem fanoušků žánru „true crime“ neboli skutečných zločinů. A to...

1. ledna 2026  14:42

V Rakousku zemřel při výstupu na horu Breithorn devětačtyřicetiletý Čech

Během kalendářního roku vzlétne vrtulník v rakouských Alpách ke čtyřem tisícům...

V rakouském Salcbursku zemřel ve středu při výstupu na horu Breithorn devětačtyřicetiletý Čech. Informovala o tom APA s odvoláním na místní policii. Podle ní muž zřejmě uklouzl na obtížné a zasněžené...

1. ledna 2026  10:06,  aktualizováno  14:39

DOKUMENT: Novoroční projev prezidenta Petra Pavla 2026

Prezident Petr Pavel při natáčení svého novoročního projevu, který televize...

Prezident Petr Pavel přednesl ve čtvrtek svůj třetí novoroční projev. Redakce iDNES.cz jej přináší v plném znění.

1. ledna 2026  14:33

Pavel slovy o úspěšné zemi, která není spálená, nadchl opoziční politiky

Prezident Petr Pavel při natáčení svého novoročního projevu, který televize...

Prezident Petr Pavel svým novoročním projevem potěšil opoziční politiky. „Zajímavá a úspěšná, nikoliv spálená země. To je Česko podle prezidenta Pavla a já tuhle vizi sdílím,“ komentoval pro iDNES.cz...

1. ledna 2026  13:45,  aktualizováno  14:22

Kolegové vzpomínají na zesnulého herce Nečase. Záchranáři popsali, co se mu stalo

Herec Pavel Nečas si ve filmu Bajkeři zahraje trenéra bruslařek na letním...

Nečekaný odchod herce Pavla Nečase, který zemřel poslední den loňského roku, zasáhl jeho kamarády a kolegy nejen z herecké branže. Na sociálních sítích na něj vzpomíná například sportovní komentátor...

1. ledna 2026  14:07

Ukrajinská brigáda vykrvácela v Huljajpoli, navíc dostala nálepku sabotérů

Premium
Ruští vojáci v centru ukrajinského městečka Huljajpole (28. prosince 2025)

Čtyři dlouhé roky brzdila 102. brigáda teritoriální obrany nástup Rusů na městečko Huljajpole v Záporožské oblasti. Moskva před pár dny oznámila jeho dobytí a karpatská jednotka s havranem ve znaku...

1. ledna 2026

Vzduch o silvestrovské noci byl nejčistější za 22 let, i díky omezení pyrotechniky

Oslavy příchodu nového roku v Praze. (1. ledna 2026)

Kvalita ovzduší o silvestrovské noci byla nejlepší za 22 let, uvedli meteorologové. Může za to počasí, ale významný vliv má podle nich i omezení pyrotechniky. Nejvyšší koncentrace škodlivin byla v...

1. ledna 2026  13:57

Pavel přeje vládě úspěch. Bude hlídat, zda neohrožuje demokracii a bezpečnost

Prezident Petr Pavel při natáčení svého novoročního projevu, který televize...

Prezident Petr Pavel přednesl tradiční novoroční projev. „Přeji nové vládě, aby v opatřeních, která budou v zájmu všech občanů, byla úspěšná. Považuji za správné nechat jí na startu prostor,“ uvedl...

1. ledna 2026  6:40,  aktualizováno  13:10

„Šukat“ bývalo běžné slovo, zato „srandu“ měli předci za skandální, říká Jazykovědma

Premium
Markéta Gregorová

Průměrný dospělý Čech používá v mateřštině nějakých sedm až deset tisíc slov, i když ve slovnících jich najdete na 250 tisíc. U řady z nich člověk netuší, jak vznikla nebo z jakého jazyka jsme je do...

1. ledna 2026

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

První vloupačku vyřešili policisté rychle, vyjížděli také kvůli pyrotechnice

ilustrační snímek

Krátce po půlnoci v Kraslicích pyrotechnika vážně zranila teprve šestnáctiletého mladíka, který ji sám odpaloval. Během silvestrovských oslav řešili policisté v Karlovarském kraji zhruba dvacítku...

1. ledna 2026  12:59

Reakce na projevy šéfa vlády a Sněmovny: Babiš mluví jen k svým voličům, řekl Fiala

Premiér Andrej Babiš a předseda Poslanecké Sněmovny Tomio Okamura zveřejnili...

Premiér Andrej Babiš i předseda Sněmovny Tomio Okamura zveřejnili své novoroční projevy. Redakce iDNES.cz oslovila předsedy parlamentních stran a hnutí o reakci. Podle šéfa občanských demokratů a...

1. ledna 2026  12:01,  aktualizováno  12:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.