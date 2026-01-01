Vesničku u Andorry tíží stará vražda. Vábí fandy true crime, místní už jich mají dost

„Našli ho támhle,“ ukazuje Španělka Pilar Tomàsová na kamenný dům nedaleko od jejího. Vraždu sedmdesátiletého Josepa Montanéa, jemuž místní neřekli jinak než Sansa, obestírá tajemství i po třiceti letech. Podle všeho je totiž úzce spjaté s historií této malebné vesničky v Pyrenejích.
Hlavy třinácti rodin se tu už roku 1896 domluvily, že nad nimi se tyčící hora Tor bude jejich společným majetkem. Nesměl ji vlastnit nikdo, kdo nebyl odsud a dlouhodobě zde nebydlel – „celý rok neudržoval oheň v krbu“. Přes hory vede cesta do nedalekého daňového ráje Andorry, v osmdesátých letech se proto Sansa a další potomci původních vlastníků začali zajímat o pašeráky, kteří tudy vozili levné zboží dál do Katalánska.
Najali ozbrojené stráže, od pašeráků žádali peníze a někdy i whisky. Brzy si na špinavou práci najali také tuláky. Ti zastrašovali vzpurné neplatiče výpalného tím, že na horské cesty shazovali nebezpečně velké balvany. I se samotnou horou měl navíc Sansa své plány. Na zdejších svazích, kde se do té doby tak akorát pásly krávy, chtěl vybudovat lyžařské středisko.
|
Proč jsou ze skutečných vrahů filmové celebrity? Protože zlo fascinuje
Postavila se mu však hlava další rodiny – Jordi Riba, známý jako El Palanca. Ten chtěl všechno nechat při starém, podle jiných informací zase toužil získat horu jen pro sebe a prodávat tamní dřevo. Po dekádě hádek, soudních sporů a dvou vraždách El Palancových bodyguardů přišel verdikt, jenž celou horu přiřkl pouze a jen Sansovi. Jako jediný totiž mohl dokázat, že ve vesnici žije skutečně celý rok, jak ukládala dávná úmluva.
O pět měsíců později byl mrtvý. „Já jsem také dostával výhrůžky a lidé mi říkali, že mého bratra zabijí. Říkal jsem mu to, ale on odpovídal, že se nebojí,“ vzpomíná Sansův bratr Rossend Montané. Pachatel muže buď ubil nebo uškrtil, každopádně mu kolem krku omotal elektrický kabel a pak ho zatáhl do kuchyně. Vyšetřovatelé si prý později stěžovali, že byla tak špinavá, že v ní nedokázali zajistit důkazy.
„Problém je, že Sansu chtěli zabít úplně všichni. Každý může být vrah,“ říká španělský novinář Carles Porta pro list The New York Times. Portál La Sexta pak uvádí, že dočasně byli hlavními podezřelými Mont a Marli Pintovi, kteří pro Sansu pracovali. Jeden ze sousedů je podle svých slov viděl, jak ho bijí na dvoře jeho domu. Manželský pár strávil rok za mřížemi, než soud došel k závěru, že proti němu není dost důkazů.
Děsivá, tajemná a dodnes nevysvětlená vražda z roku 1995 by v malé vesničce u španělských hranic strašila jen onu hrstku starousedlíků. Jenže si jí všiml právě reportér Porta, který ji už koncem devadesátých let popsal v katalánské televizi. A pak v roce 2005 v knize. A v roce 2018 v podcastu. A loni také v oblíbené dokumentární sérii Tor.
Sám novinář říká, že tématu zcela propadl a na letní dovolené nejezdil s rodinou jinam než do Toru. Tak dlouho pátral po nových informacích, až ho opustila manželka. Prý už jej měla dost. Fanoušci True crime žánru však po „jeho“ příběhu skočili a z Toru se stala „metropole skutečného zločinu“ ve Španělsku. V létě obec zcela zaplaví turisté lačnící po atmosféře místa, kde „se to stalo“. Spí v Sansově někdejším domě nebo v místních chatkách, odkud podnikají výlety do okolí.
Blázni s lanem kolem krku
V nejméně jednom případě si dokonce několik návštěvníků zkusilo vraždu přehrát. Po vesnici pak chodili se šňůrou kolem krku, vyprávějí znechucení místní. „Nějaký blázen přišel s lanem utáhnutým kolem krku,“ potvrzuje majitelka hostelu Montaňa Merce Turallolsová. Samotné jí bylo v době vraždy Sansy osm let a pamatuje si už jen to, že se policie víc zajímala o dobroty její tety Tomàsové než o vyšetřování případu.
Turismus jejímu hostelu rozhodně pomohl. Průvodce Antonio Zamorano zase návštěvníkům ochotně ukáže místo, kudy vrahové vlekli Sansovo tělo, nebo dům, kde se zabil jeden z tuláků. Povypráví i o jednom podivném pádu ze skály nebo o bylinkách, jež místní ženy užívaly na nechtěné těhotenství. K samotné vraždě nabídne také vlastní teorie o tom, co se vlastně tehdy stalo. Tomàsová zase vaří hostům v restauraci, kterou otevřela u sebe doma.
|
Podezřelá smrt majitele značky Mango. Policie vyšetřuje případ jako vraždu
Stálí obyvatelé vesnice už však všech těch cizích lidí mají plné zuby. Kromě potulování „bláznů“ a jiných fandů zločinu je dráždí třeba to, že ve vesničce o třinácti domech neustále není kde zaparkovat. Starousedlíkům už nicméně leze lehce na nervy i novinář Porta, který celou mánii spustil a dodnes svou story neopustil. Natáčet teď chce podle svých slov v americkém Miami, protože tam možná našel další stopu.
Španělé z Toru si říkají, že by jim mohl věnovat alespoň část peněz, jež už na jejich vesnici vydělal. Podle Tomàsové by si pak mohli konečně pořídit mobilní telefonní vysílač. Sama už by se také ráda vzdala nekončícího přívalu zákazníků i zisku z „merche“, který si u ní kupují.
Jen aby už byl ve vesnici zase normální život. Žena však míní, že se situace neuklidní, dokud se nezjistí, kdo je Sansův vrah. „Lidé potřebují nějaký konec,“ říká a druhým dechem dodává, že podle ní se tento zločin nikdy nepodaří vyřešit. Jistá si je prý jen jednou věcí: „Já to nebyla!“
Obec Tor:
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz