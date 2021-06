Španělsko umožňuje už čtrnáctiletým změnit pohlaví, není potřeba diagnóza

Nový zákon má ulehčit život transgenderovým osobám a umožnit všem změnu pohlaví v oficiálních záznamech jen na základě vlastního rozhodnutí, a to bez nutnosti podstupovat lékařské vyšetření nebo posouzení psychologem či sexuologem. Děti od 14 do 16 let budou pro úřední změnu pohlaví potřebovat souhlas rodičů.



Aktivisté a někteří rodiče transgenderových dětí si stěžují, že vláda se v návrhu zákona drží příliš zpátky. Připomínky jsou ovšem i opačného rázu, a to například od některých feministických sdružení, která tvrdí, že nový zákon podkopá postavení žen a rozmlží koncept biologického pohlaví, napsala agentura Reuters.

Pokud zákonodárci nakonec kontroverzní normu schválí, připojí se Španělsko k hrstce zemí, které svým občanům dávají plnou svobodu identifikovat se s jakýmkoli pohlavím bez nutnosti lékařských posudků a zákroků.

Žádosti o úřední změnu pohlaví navíc musí úřady podle zákona vyhovět rychle, nejpozději do čtyř měsíců. Pokud si žadatel rozhodnutí rozmyslí, lze jej během půlroční lhůty vzít snadno zpět. Poté už musí o věci rozhodnout soudy, uvedla agentura AP.