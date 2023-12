Zaměstnanci letiště na Tenerife ukradli z kufrů turistů věci za miliony eur

Skupina pracovníků letiště na turisty vyhledávaném španělském ostrově Tenerife podle policie organizovaně vykrádala zavazadla cestujících, z nichž zmizely věci za miliony eur.

Skupina se podle policie dostávala do zavazadel poté, co je cestující podali k odbavení a kufry měly zamířit k letadlu. V prostoru, kde jsou mezitím skladovány a tříděny, je otvírali, vybírali cenné věci a poté posílali do letadla.

Guardia Civil @guardiacivil #OperacionesGC I Detenidos varios trabajadores del aeropuerto #Tenerife Sur por #robar en las maletas de los pasajeros



▶️14 detenidos

▶️20 investigados

▶️Valor de efectos recuperados 2M€



https://t.co/bPGRlhBPQ2 https://t.co/Na7ol4Hki6 oblíbit odpovědět

Policisté u zadržených našli 13 tisíc eur v hotovosti, 120 šperků, 29 kusů luxusních hodinek, 22 drahých mobilních telefonů a další elektroniku.

Policie na případu začala pracovat po množících se případech stížností lidí, kteří se z Tenerife vrátili domů. Jižní letiště na tomto Kanárském ostrově patří k turisticky nejvytíženějším terminálům Španělska; ročně odbaví přes deset milionů pasažérů.