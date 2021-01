Evropské extrémy: Španělsko paralyzuje sníh, Řekové vyrazili na pláže

Sněhová kalamita je velmi vážná zejména v madridském regionu, jehož šéfka Isabel Díazová Ayusová vyzvala Madriďany, aby se „chopili lopaty“ a místním úřadům a armádě pomohli s odstraňováním masy sněhu, aby se Madrid neproměnil v jedno velké kluziště.

Regionální madridská správa také požádala španělskou vládu o další vojáky na pomoc. Ta podle deníku El País organizuje někde i konvoje pro převoz potravin, léků či vakcíny proti covidu-19.

Návrat k normálu bude trvat několik dní, silnice blokuje nejen masa sněhu, ale i popadané stromy, které množství sněhu neudržely. Na pět set lidí muselo v Madridu strávit nedělní noc ve sportovních centrech, protože se nemohli vrátit domů. Příval sněhu uvěznil jen v metropoli z pátku na sobotu na 1 500 lidí v jejich autech na silnicích a pomáhat jim museli hasiči.

Od pátečního večera v Madridu nejezdí autobusová MHD, zrušeny byly i meziměstské dálkové železniční spoje z i do Madridu, jejichž provoz by měl být obnoven dnes odpoledne. Metro ve španělské metropoli jezdilo i přes noc, aby se lidé dostali domů.

Od pátečního večera je přerušen také provoz na mezinárodním madridském letišti Barajas, v sobotu bylo zrušeno na 400 spojů, dnes zatím dalších více než sto. Na letišti zůstalo uvězněno na 600 cestujících. Pokud se počasí nezhorší a odstraňování sněhu z ranvejí bude pokračovat stejným tempem, očekává provozovatel letiště postupné obnovení letů dnes.

Madridská policie nicméně musela řešit i nezodpovědné chování obyvatel, kteří v sobotu v centru města na řadě míst pořádali bitvy v koulování sněhem. Na jedné z těchto akcí bylo na sedm desítek lidí, ač navíc platí omezení shlukování kvůli epidemii covidu-19.

Tento týden meteorologové čekají na řadě míst Španělska velmi mrazivé teploty, jež mají ve Valladolidu, Burgosu, Salamance, Toledu či v Madridu klesat k minus deseti stupňům, přes den se mají v metropoli pohybovat kolem nuly. V Madridu teplota pod 10 stupňů Celsia klesla naposledy v lednu 1945, uvedl deník El País.

Řecko: nejteplejší leden za 50 let

Zatímco španělská metropole se potýká s největším přívalem sněhu za půl století, Atény i další oblasti Řecka zažívají jeden z nejteplejších lednů za 50 let. Teploty jsou tam až o 15 stupňů vyšší než obvykle v tomto období.



Ve středním Řecku naměřili v neděli více než 20 stupňů a na Krétě dokonce 26 stupňů Celsia. Tak vysoké teploty zažilo Řecko za posledních padesát let jen dvakrát - v roce 1987 a 2010.

Podle národního meteorologického ústavu v lednu 1987 zaznamenali v jižním Řecku přes 25 stupňů Celsia a v Aténách 22,6 stupně. Na Nový rok 2010 naměřili v Řecku nejvyšší teplotu od začátku tamních měření v 19. století, a to 30,4 stupně na Krétě.



Řekové vyrazili o víkendu na pláže a na pobřežní promenády.

„Lidem to hodně pomůže, když jsou už tak dlouho zavření doma kvůli koronaviru,“ připomněl pětašedesátiletý Kyriakos Pitulis opatření proti šíření nemoci covid-19. Policie tak na promenádách a plážích dohlížela na dodržování omezeného shlukování lidí.

Řecko přitom v pátek znovu prodloužilo celostátní karanténu, kterou zavedlo začátkem listopadu, a to zatím o týden do 18. ledna. V zemi je zavřena velká část obchodů a lidé musí hlásit opuštění domu na určené číslo zprávou sms či mít u sebe formulář s uvedením důvodu. Ven smí kromě nákupu, cesty do práce či k lékaři například i kvůli venčení psa či na zdravotní procházku, ale jen ve dvou. Na veřejnosti je třeba nosit roušku a dodržovat rozestupy.