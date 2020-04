Slovensko hlásí pokles nových případů nákazy, Španělsko má více obětí

Na Slovensku v neděli přibyli v zemi jen dva infikovaní. To je nejméně od první poloviny března, kdy Slovensko zaznamenalo prvního nakaženého. Celkově má země 1 381 lidí pozitivně testovaných na koronavirus a 18 lidí s koronavirem zemřelo. S nemocí covid-19, kterou koronavirus způsobuje, bylo v neděli hospitalizováno 61 pacientů a pouze jeden z nich musel být napojen na umělou plicní ventilaci.



Premiér Igor Matovič na sociální síti napsal, že Slovensko má z evropských zemí v přepočtu na obyvatele nejméně obětí s nemocí covid-19. Vládní institut zdravotní politiky minulý týden v novém odhadu uvedl, že při vrcholu nákazy letos v září by na Slovensku mohlo být jen 5 580 infikovaných. Oproti předchozím prognózám to znamená výrazný pokles. Podle institutu číslo ukazující, kolik lidí může nakazit jeden infikovaný, ve většině populace Slovenska již kleslo pod hodnotu jedna.

Ve Španělsku vzrostl počet zemřelých na koronavirus

Ve Španělsku znovu vzrostl počet úmrtí lidí s onemocněním covid-19. Oproti nedělním 288 novým případům jich za minulých 24 hodin přibylo 331. Podle ministerstva zdravotnictví. má země nyní 23 521 úmrtí a 209 465 nakažených.



Uzdravilo se už 100 875 lidí, což je 48 procent z těch, u nichž se nákaza prokázala. Údaj o nově nakažených se za den zvýšil o více než 1 830 případů.



Deník El País napsal, že nový nárůst počtu mrtvých může být důsledek zahrnutí případů nezapočtených do víkendové statistiky vzhledem k omezenému administrativnímu provozu, které je o víkendu běžné. Nejvíc nových úmrtí za den Španělsko, které má asi 47 milionů obyvatel, zaznamenalo 2. dubna, kdy jich bylo 920. Od té doby nových případů ubývá, v neděli se číslo dostalo poprvé za mnoho týdnů pod hranici 300.

Země v neděli začala uvolňovat nařízení o izolaci lidí a ven mohou na hodinu denně děti do 14 let. Jestliže se trend zpomalování nákazy udrží, uvolní se 2. května opatření týkající se vycházení i pro zbytek Španělů, tedy i seniorů.

Norsko otevřelo školy pro žáky prvních tříd

V Norsku je již epidemie na ústupu. Skandinávská země, která má 5,4 milionu obyvatel, registruje 7505 případů nemoci covid- 19 a 193 úmrtí spojených s nákazou. Počet nových hospitalizovaných pacientů s koronavirem v Norsku v posledních týdnech klesá.



Minulé pondělí byly zprovozněny školky, které navštěvují děti ve věku od jednoho roku do šesti let. Také tam jsou žáci rozděleni do malých skupin. Nyní se do základních škol vracejí děti od šesti do deseti let věku. Podle snímků v norském tisku přicházeli dnes školáci na vyučování bez roušek, v lavicích ale musejí sedět po jednom.

Někteří norští rodiče považují návrat dětí do škol za předčasný. Poukazují podle AFP i na to, že několik zaměstnanců školek mělo od otevření těchto zařízení v minulém týdnu pozitivní test na koronavirus. „Nepřekvapilo by mě, kdyby se situace po otevření škol dále zhoršila,“ uvedl jeden z diskutérů na stránkách kampaně proti otevření vzdělávacích zařízení s názvem Moje dítě není pokusný králík, k níž se připojilo téměř 30 000 lidí.

Virus je pro tuto chvíli eliminován, tvrdí Nový Zéland

Na Novém Zélandu se od úterý uvolní jedno z nejpřísnějších omezení pohybu na světě, které zde kvůli koronaviru platí od konce března. Novozélanďané se tak po více než měsíci budou moci vrátit k rybaření, surfování nebo výletům. Přibližně 400 000 lidí znovu začne pracovat, ale obchody a restaurace zůstanou zavřené a lidé také mají i nadále omezovat osobní sociální kontakty.



Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v neděli oznámila, že již nedochází k neodhaleným místním přenosům a virus je pro tuto chvíli eliminován, píše server BBC. Zároveň ale je stále na místě ostražitost. Ministr zdravotnictví Ashley Bloomfield doplnil, že nové případy se v zemi mohou i nadále objevovat, bude však snadné určit jejich původ.

Nový Zéland, který má asi 4,5 milionu obyvatel, zaznamenal od doby, kdy se zde začal koronavirus šířit, necelých 1500 případů infekce, 19 osob s nemocí covid-19 zemřelo. Minulé dva týdny měla země menší než jednoprocentní denní nárůst nakažených.

Rusko hlásí za posledních 24 hodin 6 198 nových případů nákazy koronavirem, což je téměř o 200 méně než předchozí den. Celkem je v zemi 87 147 nakažených a 794 lidí s nemocí covid-19 zemřelo; za poslední den přibylo 50 nových úmrtí, informoval zpravodajský server The Moscow Times.

Moskevské úřady oznámily, že nemají v úmyslu zmírnit karanténní opaření během svátků 1. a 8. května. Odborníci se obávají, že by během těchto dní mohlo dojít k prudkému nárůstu nově nakažených, pokud lidé nebudou dodržovat pravidla izolace.

V Belgii počet nakažených za posledních 24 hodin narostl o 553. Oproti průměru z posledního měsíce jde o výrazně nižší číslo. Celkem má Belgie 46 687 případů nákazy. Počet úmrtí připisovaných covid-19 narostl o 113, celkem úřady evidují 7 207 mrtvých, což u státu s 11,5 miliony obyvatel znamená jeden z nejhorších poměrů na světě.

V Nizozemsku od neděle přibylo 400 potvrzených případů nákazy koronavirem, což je nejmenší přírůstek od 19. března. Nakažených je od počátku šíření viru 38 245 lidí. Oficiální bilance obětí narostla za den o 43 úmrtí na celkových 4 518.

Británie má přes 152 000 nakažených a téměř 21 000 mrtvých. Její premiér Boris Johnson, který se dnes vrátil po prodělané nemoci covid-19 zpět do úřadu, se domnívá, že země je z nejhoršího venku, avšak považuje za nutné zatím ponechat v platnosti zavedená omezení. Tisk spekuluje, že by se omezení mohla začít v Británii uvolňovat od 7. května. Za 24 hodin zemřelo v zemi 360 lidí na covid-19. Podle agentury Reuters jde o nejmenší počet za duben.



Čína v neděli zaznamenala pouze tři nové případy nákazy koronavirem, v sobotu bylo nových případů 11. Oficiální bilance úmrtí spojených s nákazou virem SARS-CoV-2 v nejlidnatější zemi světa dosáhla 4 633, když byl v neděli přidán jeden dříve nezaregistrovaný případ smrti pacienta s covid-19. Počet známých případů infekce koronavirem od počátku jeho šíření v Číně narostl na 82 830, přičemž více než 78 000 lidí se z choroby uzdravilo, uvádějí úřady.

Izrael oznámil, že za uplynulých 24 hodin se v zemi potvrdilo pouze 68 nových případů nákazy koronavirem. Naposledy bylo v zemi hlášeno méně než 100 nových případů 20. března, kdy epidemie v Izraeli začínala. Dosud se nákaza v Izraeli, který má téměř devět milionů obyvatel, potvrdila u 15 466 lidí a 202 nemocných zemřelo.

V Itálii za uplynulý den zemřelo 333 lidí s koronavirem, což je více než o den dříve. Tehdy úřady informovaly o 260 nových obětech. Nově nakažených je ale 1 739 oproti 2 324, o kterých úřad civilní ochrany informoval v neděli. Jak poznamenala agentura Reuters, jde o nejnižší denní nárůst infikovaných od 10. března.