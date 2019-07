Opilá a zdrogovaná se nebránila. Nejde o znásilnění, tvrdí španělský soud

Španělská média procesu přezdívají Manresa Manada, kvůli známému případu z roku 2016, kdy pětice mužů přezdívaná La Manada (Smečka) znásilnila v Pamploně při oslavách svátku svatého Fermína osmnáctiletou dívku. Soud je tehdy shledal vinné ze sexuálního zneužití, ale odmítl, že by se dopustili znásilnění.



Původní verdikt ale rozhořčil španělskou společnost, která vyšla do ulic. Nejvyšší soud proto minulý měsíc všem pachatelům zvýšil trest vězení z devíti na patnáct let a prohlásil, že dívku jednoznačně znásilnili. Žena byla podle něj tak vyděšená, že se nedokázala bránit ani volat o pomoc.

Všichni obvinění v manreském případu ale trvají na své nevině a popírají, že by měli s obětí jakýkoliv sexuální vztah, přestože se na spodním prádle dívky našlo sperma jednoho z nich. „Nevím, jak se to tam mohlo dostat. Musela si na něco sednout,“ komentoval podle listu The Guardian ve středu u soudu tento fakt podezřelý mladík.

Podle prokuratury šestice mužů sexuálně zneužila tehdy čtrnáctiletou dívku v říjnu 2016 v opuštěné továrně. Sedmý muž čelí podle serveru BBC obvinění, že při sledování znásilnění masturboval a hrozí mu 18 měsíců za mřížemi za to, že dívce nepomohl.

Jeden z mužů opilou dívku údajně nejprve zavedl na odlehlé místo a tam ji sexuálně zneužil. Poté prý pozval svoje kamarády, aby udělali to samé. Údajně jim však řekl, že každý z nich může být s dívkou jen 15 minut.



Muži se nedopustili násilí, podle prokuratury nejde o znásilnění

Přestože dívka nevyslovila souhlas se sexem, podle prokuratury nedošlo ze strany mužů k žádnému násilí ani zastrašování. Trestný čin tedy nepovažuje za znásilnění, a to přestože oběť nebyla v příčetném stavu a nemohla vzdorovat. Nejvyšší trest za sexuální zneužívání je ve Španělsku 12 let odnětí svobody.



S tím nesouhlasí právníci oběti, kteří ve středu před soudem prohlásili, že ji pachatelé zastrašovali a měli by dostat vyšší trest, tedy 15 až 20 let. Nejvyšší soud minulý měsíc právě v případu z Pamplony uznal, že dívka byla zastrašena tím, že ji obklopila přesila mužů.

Oběť bude před soudem vypovídat v pondělí, společně s dalšími svědky. Ve středu se před soudem strhla potyčka, a to když strýc dívky zaútočil na jednoho z přicházejících obviněných. „Je to ďábel. Myslela si, že ji tam nakonec zabijí,“ křičel.

Pamplonský případ nakonec vedl ke hlasům volajícím změně zákona týkajícího se sexuálního zneužívání a znásilnění. Podle návrhu by ženy musely se sexem verbálně souhlasit. Cokoli jiného, včetně mlčení, by znamenalo „ne“.

