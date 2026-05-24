Katolická sekta lákala dívky na víru a lásku, pak je týrala. Vatikán podle obětí selhal

Autor:
  19:15
Mladé ženy, které vstoupily do španělského katolického společenství Dcery milosrdné lásky, čelily manipulaci, hladu nebo exorcismu. Vylíčili to bývalí členové a jejich příbuzní. Zároveň obviňují katolickou církev, že roky přehlížela varovné signály a proti psychickému týrání a praktikám připomínajícím sektu nezakročila.
ilustrační snímek | foto: hernandez jose maria / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Když Maria poprvé vyrazila na letní tábor pořádaný Dcerami milosrdné lásky (DML), byla ještě teenagerka. Zpočátku ji prostředí okouzlilo. „Líbilo se mi to, bratři a sestry byli mladí, usměvaví, milí, objímali nás a říkali, že nás mají rádi,“ vzpomíná. Atmosféra se ale postupně změnila.

Modlitby a zpovědi se protahovaly dlouho do noci, vedoucí účastníkům brali telefony a nutili je k tomu, aby před ostatními odhalovali svá nejintimnější tajemství. „Vymyjí vám mozek,“ řekla Maria webu The Times.

DML působí v několika městech po celém Španělsku, mimo jiné v Madridu, Seville a Toledu. Členky nosí oděv připomínající řeholní hábit, oficiálním církevním řádem ale společenství není – v rámci katolické církve funguje jako veřejné sdružení věřících.

Madridská arcidiecéze ho loni začala vyšetřovat po sérii stížností a následně skupině zakázala přijímat nové členy. Z vedení zároveň odvolala Marii Milagrosovou, kterou členové oslovovali „Marimi“.

Obyvatelé obce Los Molinos, kde skupina sídlí v domě za vysokým plotem, líčí ženy ze společenství jako uzavřené a odtažité.

V posledních týdnech vystoupilo ve španělských médiích asi čtyřicet bývalých členů DML a jejich příbuzných. Vylíčili provádění exorcismu - vymítání ďábla, nedostatek jídla i spánkovou deprivaci.

Vedení podle nich přísně kontrolovalo kontakt s okolním světem. Členové měli v domě jen jeden společný telefon, který mohli používat jen pod dohledem nadřízených, včetně veškeré psané i mluvené komunikace.

Psycholog Miguel Perlado, jenž spolupracoval s některými bývalými členy, považuje fungování skupiny za typické pro sektu. DML často oslovovala lidi v těžké životní situaci – po rozchodech či úmrtích v rodině.

Někdejší členové popsali absolutní poslušnost vůči Marimi, kterou mnozí považovali za prostředníka Boha.

Monica, jež skupinu opustila před dvěma lety, tvrdí, že členové potřebovali povolení prakticky ke všemu, včetně odchodu z domu. „Když jsem řekla, že chci odejít, zavřeli mě do izolace. Pokud se pokusíte odejít, tvrdí vám, že vás ovládl ďábel,“ uvedla. Vedení zároveň podporovalo zpřetrhání vazeb s rodinou a přáteli.

Pod drobnohledem církve se ocitla také mužská větev skupiny nazvaná Bratři milosrdné lásky. Arcidiecéze nyní zvažuje její úplné rozpuštění.

Přibližně třicet členů nosí mnišské hábity a podle bývalých členů dostávali nástroje určené k sebetrýznění. „Dávají vám cilicium a bič,“ uvedl jeden z nich. Cilicium je hrubé a kousavé vlněné roucho, které dráždí kůži. Vedení očekávalo, že ho muži budou nosit nejméně hodinu denně.

Vyšetřování zahrnuje i podezření na sexuální zneužívání. Bývalí členové tvrdí, že vedení ospravedlňovalo sexuální praktiky údajnou „Boží vůlí“.

Jeden z bývalých členů mužské větve popsal deníku El País, že ho nadřízený postupně přesvědčoval, že poslušnost vůči komunitě stojí nad běžnými morálními pravidly. „Říkal mi, že Bůh může chtít i věci, které vypadají jako hřích,“ uvedl muž.

Další žena, která skupinu opustila po několika letech, uvedla, že vedení omlouvalo ponižující chování jako součást duchovní očisty. Když si stěžovala, dozvěděla se že problém není v komunitě, ale v jejích „skrupulích“ a nedostatečné víře.

Bratři ani sestry nesměli pracovat a skupina žila z darů podporovatelů. DML zároveň využívala potravinové banky a komunitě omezovala přístup k jídlu. Otevřít si ledničku nebo spíž a něco si vzít bylo nemožné. Vedení rozhodovalo také o návštěvách lékaře i užívání léků.

Přestože katolická církev loni zasáhla, kritici tvrdí, že opatření nestačí a měla by dělat více. Příbuzní současných členů upozorňují, že lidé ve skupině dál trpí a Marimi si podle nich udržuje vliv i po odchodu.

Podle El País řada rodin stále nemá se svými dcerami téměř žádný kontakt a obává se, že psychická závislost na komunitě přetrvává.

