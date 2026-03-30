„Toto rozhodnutí je součástí rozhodnutí, které již přijala španělská vláda, a sice neúčastnit se války, která byla zahájena jednostranně a v rozporu s mezinárodním právem, ani k ní nepřispívat,“ uvedl místopředseda španělské vlády a ministr hospodářství Carlos Cuerpo v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Cadena SER.
Zákaz se týká nejen startů ze španělské půdy, ale také přeletu vojenských letadel, která operují například ze základen v Británii nebo Francii. Opatření se netýká naléhavých situací, informovaly deník El País a tisková agentura Europa Press s odvoláním na vládu premiéra Pedra Sáncheze.
Španělsko, které je členskou zemí NATO, patří v Evropě k nejostřejším kritikům vojenských operací USA a Izraele. Socialistický premiér Sánchez je označil za bezohledné a nelegální.
Současná válka na Blízkém východě začala 28. února, když Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán. Španělsko krátce poté zakázalo Spojeným státům využívat vojenské základny Rota a Morón de la Frontera v souvislosti s údery na Írán. Tyto základny v Andalusii na jihu země po desetiletí provozuje společně Španělsko a USA. Americký prezident Donald Trump za tento krok pohrozil přerušením veškerého obchodu se Španělskem.