Španělsko se distancuje od války. Zavřelo nebe pro lety spojené s konfliktem v Íránu

Sledujeme online   11:23
Španělská vláda uzavřela vzdušný prostor své země pro všechny lety, které souvisejí s válkou Spojených států a Izraele proti Íránu. Vláda v Madridu rozhodnutí zdůvodňuje tím, že se konfliktu nechce žádným způsobem účastnit.

Španělský premiér Pedro Sánchez (31. července 2024) | foto: Profimedia.cz

„Toto rozhodnutí je součástí rozhodnutí, které již přijala španělská vláda, a sice neúčastnit se války, která byla zahájena jednostranně a v rozporu s mezinárodním právem, ani k ní nepřispívat,“ uvedl místopředseda španělské vlády a ministr hospodářství Carlos Cuerpo v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Cadena SER.

Zákaz se týká nejen startů ze španělské půdy, ale také přeletu vojenských letadel, která operují například ze základen v Británii nebo Francii. Opatření se netýká naléhavých situací, informovaly deník El País a tisková agentura Europa Press s odvoláním na vládu premiéra Pedra Sáncheze.

Španělsko, které je členskou zemí NATO, patří v Evropě k nejostřejším kritikům vojenských operací USA a Izraele. Socialistický premiér Sánchez je označil za bezohledné a nelegální.

Sánchez vrací úder Trumpovi: Zahráváte si, nevíte, co útok na Írán způsobí

Současná válka na Blízkém východě začala 28. února, když Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán. Španělsko krátce poté zakázalo Spojeným státům využívat vojenské základny Rota a Morón de la Frontera v souvislosti s údery na Írán. Tyto základny v Andalusii na jihu země po desetiletí provozuje společně Španělsko a USA. Americký prezident Donald Trump za tento krok pohrozil přerušením veškerého obchodu se Španělskem.

