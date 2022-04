Dívky s autíčky, chlapci s panenkami. Španělsko mění reklamy na hračky

Růžová nebude pro dívky, stejně jako modrá či fotbal nebudou spojovány spíše s chlapci, zmiňují španělská média další příklady genderové vyváženosti vyplývající z uzavřené dohody.

Nový kodex reklam na hračky pro děti začne platit 1. prosince pro nové výrobky a nahradí dosavadní pravidla z roku 2015. Změna tak ovlivní například další předvánoční nákupy, napsala televize RTVE. Pravidla se netýkají jen televize, ale i časopisů, v nichž například už nebudou smět být u inzerce na hračky slogany typu „pouze za (X eur)“.

Omezeno bude také účinkování slavných lidí, kteří jsou populární mezi dětmi a nezletilými. Tyto celebrity, i fiktivní postavy, budou smět v reklamách pro děti vystupovat jen jako mentoři, kteří v dětech podporují zdravé návyky.

Nová pravidla se týkají reklam cílených na výrobky pro děti mladší 15 let a zvláštní pozornost je věnována dětem do sedmi let. Autoři reklam budou také muset obezřetně zacházet s realitou a fikcí, které budou muset být jasně oddělené, aby se děti necítily zmatené. Budou se také muset vyhnout jakékoli prezentaci násilí či agrese.

Už loni před Vánocemi spustilo španělské ministerstvo pro ochranu spotřebitele kampaň nazvanou Stávka hraček, jejímž cílem byl boj proti genderovým stereotypům v reklamách na hračky. Pro kampaň tehdy mimo jiné vytvořilo video, v němž plastové hračky vyzývaly děti, aby si s nimi přestaly v den stávky hrát.

„Říkali nám, že jsme byly vytvořené proto, aby si s námi hráli buď jen kluci, nebo jen holky. Ale hračka, s níž si může hrát jen polovina dětí, není šťastná,“ hřímala na videu za pultíkem v jakémsi kongresovém sále jedna z hraček.