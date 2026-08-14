Španělské ministerstvo životního prostředí (MITECO) zahájilo vyšetřování, aby objasnilo, co se kosatce Toñi stalo, napsala Aagesenová na síti Bluesky. „Jedná se o chráněný druh a jakékoliv ublížení představuje vážný zločin,“ připomněla ministryně. Podle deníku El País se Madrid obrátil i na portugalské úřady.
|
Mořský obr doslova explodoval. Video zachytilo útok kosatek
Zhruba šedesátiletá Toñi je nejstarší kosatkou v populaci, která žije u Gibraltarského průlivu. Přezdívá se jí La Abuela (Babička).
Kosatky v okolí Gibraltarského průlivu pozorují ochránci zvířat, kteří na stopy na ploutvi upozornili. „Toñi známe. Byli jsme s ní před několika týdny a ta zranění neměla,“ uvedla organizace WeWhale v prohlášení.
Podle ní stopy na kosatce odpovídají zraněním způsobeným střelnou zbraní. Organizace také zveřejnila fotografii zasažené ploutve.
Populace pyrenejských kosatek je známá relativně častými kontakty a incidenty s loděmi u Gibraltaru, španělských a portugalských břehů. „Střílet na zvířata nikdy nemůže být přijatelnou odpovědí,“ uvedl zakladatel organizace WeWhale Janek Andre.
Za útoky na chráněné druhy mohou španělské úřady uložit pokutu až dvou milionů eur (49 milionů korun) a zahájit trestní řízení.