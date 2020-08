Průzkum: Španělské děti chtějí za šéfa tamního Prymulu, Messiho a Katy Perry

Průzkum společnosti Adecco nazvaný „Kým bys chtěl být, až budeš velký“, prováděný mezi 1 800 dětmi ve věku čtyři až 16 let, také ukázal, že polovina španělských chlapců i dívek považuje za nejdůležitější zaměstnání posledních týdnů povolání lékaře.



Messi si u dětí pohoršil

Nejvíce z dotazovaných chlapců by si přálo za svého šéfa argentinského fotbalistu Messiho, který si ale u dětí proti loňsku mírně pohoršil. Loni si ho vybralo 22 procent hochů a letos jen 16 procent. Na druhém místě skončila varianta „nemít žádného šéfa“ (12 procent), za níž se umístil epidemiolog Simón (10 procent) a tenista Rafael Nadal (7,6 procenta).



Oslovené španělské holčičky by za šéfku měly nejradši zpěvačku Katy Perry (10 procent), druhý u nich skončil Simón, který jen o desetinu procentního bodu předstihl zpěvačku Rosalíu. Necelých sedm procent dívek by si za svého vedoucího přálo tatínka či maminku.



Co do budoucího povolání dominuje u španělských chlapců tradičně fotbalista, jímž by chtěla být asi čtvrtina z dotázaných. Na druhém místě s 22 procenty skončilo povolání lékaře, následované policistou a učitelem. Šest procent španělských chlapců by se chtělo v dospělosti živit jako youtuber a tři procenta hochů by byla ráda novináři.

Španělské holčičky by byly nejraději lékařkami (22 procent) či učitelkami (20 procent), na dalších místech skončila povolání kadeřnice a veterinářka. Sedm procent dívek by chtělo být fotbalistkami.

V průzkumy zazněly ale i kuriózní odpovědi stran vysněného budoucího povolání: chtěl bych testovat hotely, pracovat v CIA, prodávat své vynálezy, starat se o lvy a tygry, cestovat na Mars a objevit mimozemšťany či pomáhat Batmanovi.