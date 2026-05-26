„Pacient byl převezen na oddělení s vysokým stupněm izolace v nemocnici Gómez Ulla, kde zůstane hospitalizován,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. Neupřesnilo však jeho jméno, věk ani zdravotní stav. „Tato skutečnost nemění úroveň rizika pro širokou veřejnost ani epidemiologická opatření, která jsou v současné době v platnosti,“ doplnil resort.
|
WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem, tři lidé na nemoc zemřeli
Loď MV Hondius plující pod nizozemskou vlajkou zahájila plavbu 1. dubna v argentinském Ushuaie. Na palubě se během cesty potvrdil výskyt hantaviru, kvůli kterému zemřeli tři lidé. Podle lékařů se virus patrně začal šířit od nizozemského manželského páru, který cestoval po Argentině, Chile a Uruguayi.
Zhruba tři desítky cestujících po úmrtí prvního nizozemského pasažéra vystoupily už v dubnu z lodi na ostrově Svatá Helena. Zbylých přibližně 120 lidí bylo před zhruba dvěma týdny evakuováno na Tenerife na španělských Kanárských ostrovech. Cestující pocházeli z více než 20 zemí.
Kromě tří úmrtí bylo podle údajů AFP vycházejících z oficiálních zdrojů hlášeno devět potvrzených případů včetně dvou španělských a jeden další pravděpodobný případ.
|
Evropu děsí hantavirus, ale co syfilis? Čísla pohlavních nemocí lámou rekordy
Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci. U nakažených z lodi se potvrdil kmen Andes, který se může přenášet i z člověka na člověka. Způsobuje dýchací onemocnění provázené bolestmi hlavy, závratěmi, horečkou či nevolností. Proti viru zatím neexistuje vakcína.
Světová zdravotnická organizace (WHO) minulý týden uvedla, že dotčené země by hantavirus neměly podceňovat, riziko globálního šíření však podle ní zůstává nízké.
|
12. května 2026