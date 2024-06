Po manželce bratr. Španělský premiér odráží další korupční kauzu

Stížnost na Davida Sáncheze vychází z informací médií, že premiérův bratr coby dirigent symfonického orchestru na konzervatoři v západošpanělském Badajozu dostává bez jakékoliv odvedené práce 55 tisíc eur ročně (přes 1,3 milionu korun).

Do kanceláře v největším městě autonomního společenství Extremadura u hranic s Portugalskem nejezdí a ani nepracuje z domova. Ve smlouvě, kterou získal portál El Debate, má navíc výslovně uvedeno, že musí být v práci fyzicky přítomen. „Je tu jen čas od času,“ popsal novinářům jeden z pracovníků konzervatoře.

Padesátiletý David Sánchez Pérez-Castejón přitom není jen dirigent, ale také ředitel hudebního programu pro mládež a ředitel kanceláře scénických umění v radě tamní provincie a je odpovědný za koordinaci tamních hudebních akcí. Vystupuje také pod uměleckým jménem David Azagra.

Na základě stížnosti se rozjelo vyšetřování. Soud se bude zabývat podezřením ze zpronevěry, zločinů proti veřejné správě a státní pokladně, zneužití veřejných prostředků a obchodování s vlivem. Podle El Debate už si soudce vyžádal dirigentovu pracovní smlouvu a další dokumentaci.

„Je závažné, že nediriguje symfonický orchestr v Badajozu, ještě závažnější ovšem je, že se až na výjimečné příležitosti nedostavuje na své pracovní místo v provinční radě v Badajozu,“ upřesňuje stížnost aktivistů.

Hudebník Sanchez, který údajně navíc žije v Portugalsku, aby se vyhnul placení daní ve vlasti, svých několik funkcí zastává od roku 2017. V té době byl jeho bratr Pedro ještě v opozici, premiérem se stal o rok později. Do případu jsou zapleteni také dva úředníci. Vládní Socialistická dělnická strana (PSOE) vzkázala, že se vyšetřování zakládá na „falešných obviněních stroje na házení bláta“, tedy aktivistů z Čistých rukou.

Ti přitom na veřejnosti „odpálili“ i další kauzu z nejbližšího okolí premiéra Sáncheze. Jeho ženu vyšetřuje policie kvůli střetu zájmů a podezření, že ovlivnila přidělení zakázek či státních peněz několika firmám. Podle listu The Times už soud Gómezovou vyzval, aby se 5. července dostavila do soudní síně. Není však jasné, zda to bude muset udělat. Hlavní roli ve vyšetřování totiž převzala evropská prokuratura, poněvadž se obvinění týká unijních fondů.

Odborová organizace Manos Limpias (Čisté ruce) má podle místních médií vazby na krajní pravici. Její šéf Miguel Bernad byl v roce 2021 odsouzen ke čtyřem letům vězení za vydírání bank a firem. Letos v březnu ho Nejvyšší soud obvinění zprostil, nicméně uvedl, že Bernad na firmy a banky, jichž se kauza týkala, „vyvíjel eticky zavrženíhodný nátlak“.

Poté, co vypukla kauza Sánchezovy manželky, se premiér na několik dní odmlčel s tím, že „musí přemýšlet“. Navzdory výzvám k rezignaci však došel k závěru, že ze své funkce neodstoupí.

Premiérův bratr David: