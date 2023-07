Hlasování, nebo dovolená? Španělsko čekají nepředvídatelné volby bez voličů

„Ještě nikdy jsme nevolili v létě, kdy je nejméně deset z 37 milionů španělských voličů na dovolené. Není jasné, kolik voličů bude mimo svá domovská města, kolik z nich bude ochotno se vrátit, aby mohli odhlasovat, nebo kolik z nich hlas odešle poštou. Je to všechno tak trochu záhada,“ říká k blížícím se předčasným parlamentním volbám politolog z madridské Univerzity Carlose III. Pablo Simón.

Vzhledem k tomu, že alespoň část Španělů dovolenou přeruší a pojede na otočku do místa svého trvalého bydliště, očekávají se dopravní zácpy. K podobnému náporu by mohlo dojít i na poštách, kde se očekává, že touto formou odvolí rekordní tři miliony voličů. Státní pošta sice již z toho důvodu dočasně najala 5 500 pracovních posil, přesto některá místa během volební neděle 23. července zřejmě budou přetížená.

Přestože květnové komunální volby poznamenaly skandály s nákupem korespondenčních hlasovacích lístků, celková důvěra ve volební systém zůstává silná. Dokonce i krajně pravicová strana Vox, která se nedávno systém korespondenčních voleb snažila zpochybnit, nyní voliče vybízí, aby této možnosti využili.

Lidovci: Od Sáncheze je to neférový manévr

Od chvíle, kdy premiér Pedro Sánchez kvůli špatným výsledkům svých socialistů (PSOE) v regionálních a komunálních volbách letos v květnu překvapivě rozpustil parlament a vyhlásil předčasné volby na druhou polovinu července, se objevují nejrůznější spekulace o tom, jak tento risk nakonec dopadne: Jak se na podobě příští vlády podepíše horké počasí, letní dovolené a prázdniny?

Předseda středopravé Lidové strany (PP) Alberto Núñez Feijóo, která v průzkumech vede a volby pravděpodobně vyhraje, v červencovém datu vidí taktiku Sáncheze, jak jeho stranu oslabit. Premiéra obvinil z toho, že nutí bohatší, tradičně pravicové voliče, aby si „vybrali mezi volební urnou a dovolenou“. „Je cílem potlačit účast a ztížit občanům účast ve volbách?“ ptá se Feijóo a načasování voleb označil za Sánchezův neférový manévr.

Ačkoli nejpravděpodobnějším výsledkem je zatím pravicová většina lidovců a Voxu, vládnoucí socialisté na druhém místě rovněž posilují a společně s dalšími levicovými stranami snižují náskok konzervativců.

Podle průměru volebních průzkumů vychází španělskému listu El País, že by nejvíce hlasů získala konzervativní Lidová strana, která se pohybuje kolem 34 procent, následovaná Sánchezovými socialisty (27 až 28 procent), pravicově populistickou stranou Vox (14 procent) a levicovou volební platformou Sumar (13 procent). Podobně jako v dalších evropských zemích se i Španělsko politicky přesouvá doprava a protiimigrační strana Vox výrazně posiluje.

Výmluvy a letenky. Jak dostat lidi do komisí?

Hlasování uprostřed léta s sebou nese také další problémy, a to přímo ve volebních místnostech. Jejich chod totiž zajišťují voliči náhodně vybraní losovacím systémem. (Ne)šťastní výherci losování pak musejí v místnosti dohlížet na průběh voleb dvanáct hodin, tedy po celou dobu, kdy jsou otevřeny. V opačném případě jim hrozí pokuta nebo až jeden rok vězení.

Přesto se při španělských volbách pravidelně stává, že některé místnosti otevřou pozdě, protože se vylosovaní občané do volebních komisí nedostaví. Vzhledem k tomu, že tentokrát navíc budou miliony Španělů na dovolené, je tato pravděpodobnost ještě vyšší. Pozdní otevření volebních místností pak také zpozdí sčítání a vyhlášení oficiálních výsledků.

„Máme stovky neobsazených míst. Záměrně jsme na každou volební místnost vylosovali více jmen, abychom měli velký počet náhradníků, ale stále máme velké problémy,“ říká úředník volební komise města León.

Každý z vylosovaných, který se může prokázat dovolenou rezervovanou a zaplacenou před 29. květnem, kdy byly volby vyhlášeny, je ze služby omluven. Stejně tak ti, kdo nejsou schopni zúčastnit se ze zdravotních důvodů. Dochází ale i na komické situace, kdy se mnozí snaží této povinnosti vyhnout tím, že se schovávají před pošťáky doručujícími volební výzvu.

Příliš horko na to, jít k volbám

Dalším faktorem, který by mohl zkomplikovat průběh hlasování, je rekordně horké počasí. Země zažívá abnormálně vysoké teploty a španělská meteorologická služba předpovídá, že volby se tento měsíc budou konat v době extrémní vlny veder a že teploty ve městech budou přesahovat čtyřicet stupňů. Už loňské léto bylo ve Španělsku nejteplejší v naměřených dějinách a červencové teploty se dostaly na hodnoty, které země nezažila od roku 1961.

Agentury monitorující průběh voleb předpokládají, že velké množství voličů se proto vydá k volebním urnám brzy ráno, než teploty dosáhnou vrcholu, a pak znovu na konci dne, kdy se začne ochlazovat. To ovšem může vést i k tomu, že se již na začátku voleb objeví zprávy o nadprůměrně vysoké účasti, která by mohla odradit méně motivované voliče.

Právě to, kdo se k volbám nakonec dostaví, bude mít značný vliv na výsledek a budoucí vládu. Ačkoli podle prvních průzkumů měli největší motivaci pravicoví voliči, v posledních týdnech se poměr mění. Levicové voliče znepokojuje vyhlídka na to, že by Lidová strana vládla s podporou krajně pravicového Voxu. To je scénář, o němž Feijóo otevřeně uvažoval a který se již odehrává v místních a regionálních vládách po celém Španělsku.

Pokud se ani levici, ani pravici nepodaří získat dostatečnou podporu k převzetí moci, může Španělsko čelit delšímu období nejistoty, kdy bude země až do podzimu v rukou přechodné Sánchezovy vlády a voliči budou znovu svoláni k volbám na začátku příštího roku.