náhledy
Zbytky ohořelých stromů, záplavy popela a mezi šedí jen záblesky jiné barvy. Tak by se daly popsat některé části Španělska, které zpustošily ničivé požáry. Zkázu zachytily snímky z dronů.
Autor: Nacho Doce, Reuters
Například požár v regionu Castellón, který vypukl minulou sobotu, zůstává i nyní stále aktivní. Donutil k evakuaci už deset tisíc lidí.
Autor: Nacho Doce, Reuters
Ta se nyní dá nazvat spálenou zemí. Zahalila ji šeď, jen tu a tam probleskuje barva.
Autor: Nacho Doce, Reuters
Španělský premiér Pedro Sánchez v úterý řekl, že se podařilo zvrátit nepříznivý vývoj požárů v zemi. Je podle něj možné „vidět světlo na konci tunelu“. Ale...
Autor: Nacho Doce, Reuters
Po několika dnech úlevy, během nichž horko a vítr polevily a počasí bylo mírné, přichází nová vlna veder. A ta experty znepokojuje.
Autor: Nacho Doce, Reuters
„To situaci opět komplikuje a nejhorší je, že bude trvat nejméně tři dny. Ve středu, zítra a pozítří se počasí sotva změní,“ potvrdil Javier Armenteros, zástupce Státní meteorologické agentury v Madridu.
Autor: Nacho Doce, Reuters
V příštích třech dnech se tak očekávají velmi vysoké maximální teploty mezi 35 a 38 stupni Celsia.
Autor: Nacho Doce, Reuters
Lesní požáry nadále uzavírají také 30 silnic v centrálním regionu, hlavním městě a regionu Castellón.
Autor: Nacho Doce, Reuters
V regionu León kvůli požáru dočasně odpojili také elektrické vedení v některých městech.
Autor: Nacho Doce, Reuters
Až země paelly, sušené šunky a sladkého vína ničivé požáry zkrotí, čeká ji další boj. Bude se totiž muset vypořádat s tím, co po požárech zbylo...
Autor: Nacho Doce, Reuters