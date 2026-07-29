Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Přichází rozhodujících 12 hodin, hlásí Španělsko. Požáry už spálily tisíce hektarů

Autor: ,
  14:35
Situace kolem rozsáhlých požárů v okolí Madridu je zatím příznivá, rozhodujících ale bude následujících 12 hodin, řekl ve středu španělský premiér Pedro Sánchez. Do oblasti se podle meteorologů vrátí vlna veder s vysokými teplotami.

Požáry v Evropě

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Věřím, že se stále více přibližujeme k cíli, kterým je porazit oheň,“ uvedl premiér na tiskové konferenci z operačního velitelství v Navalcarneru. „Čekají nás ještě velmi důležité hodiny,“ varoval. Rozsáhlé požáry v oblasti zuří již téměř týden a spálily přes 77 tisíc hektarů.

Na spáleném pozemku ve vesnici El Tiemblo zůstávají ohořelé vozy. (28. července 2026)
Následky rozsáhlých lesních požárů ve Španělsku, které v posledních dnech zasáhly několik regionů včetně okolí Madridu. (28. července 2026)
Obyvatel vesnice Pelayos de la Presa, ukazuje po svém návratu na spálenou nemovitost v okolí svého ohořelého domu.(28. července 2026)
Na spáleném pozemku ve vesnici El Tiemblo zůstávají ohořelé vozy, zatímco lesní požáry nadále sužují španělské provincie Ávila a Madrid. (28. července 2026)
Na poškozeném pozemku v obci El Tiemblo ležel spálený skútr. (28. července 2026)
63 fotografií

Záchranné složky ve středu oznámily, že během noci nezaznamenaly žádné nové vzplanutí požáru. Už ve středu odpoledne se však očekává nová vlna veder, při níž mohou teploty vystoupat až na 37 stupňů Celsia. Podle španělské meteorologické služby Aemet mají vysoké teploty přetrvat až do neděle a nadále hrozí extrémní riziko požárů.

Španělské ministerstvo vnitra od úterních 17:00 zrušilo evakuaci ve 13 obcích v této suché, ale poměrně hustě osídlené oblasti vzdálené zhruba 50 kilometrů od Madridu. Osm z nich leží v madridském regionu a pět v sousední provincii Ávila v autonomním společenství Kastilie a León.

Jako měsíční krajina. Snímky z dronů ukázaly požáry zpustošené Španělsko

Od 20:30 pak úřady rozšířily zrušení evakuačního nařízení o další dvě obce. Premiér Pedro Sánchez dodal, že doufá, že v následujících hodinách bude moci oznámit další odvolání evakuací, zejména v provincii Ávila.

Do svých domovů se ve středu ráno mohli vrátit také obyvatelé obce Aldea del Fresno. Ovzduší však podle reportérky AFP stále zahaloval kouř a ve vzduchu byl cítit silný zápach spáleniny. Kvůli nejrozsáhlejšímu požáru v moderní historii Španělska bylo v uplynulých dnech evakuováno přibližně 60 tisíc lidí.

Nehasí vodou, ale hladem. Španělsko zachraňují před lesními požáry osli

Hasiči na sociální síti X informovali, že požár během noci zůstal pod kontrolou a dále se nešířil. Po dvou poměrně příznivých dnech se však očekává růst teplot a zesílení větru, což by mohlo zkomplikovat práci hasičů.

Podle ministra vnitra Fernanda Grandeho-Marlasky spálily požáry od začátku letošního roku ve Španělsku už 175 tisíc hektarů. Zatímco při požárech v okolí Madridu nikdo nezemřel, ve Valencii na východě země si oheň vyžádal jednu oběť.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

Obří duha z naháčů. Fotograf na Kanárech podpořil LGBT+ komunitu

Stovky nahých lidí pomalovaných barvami pózovaly na náměstí v Las Palmas pro...

Nejnovější projekt amerického fotografa Spencera Tunicka v neděli oživl na náměstí v Las Palmas. Nazí lidé natření rozličnými barvami, kteří stáli v zástupech nebo leželi na zemi, vytvořili obrazec...

Staral se o lidi, staral se o Irsko. K smrti Hansarda se vyjádřil i irský exprezident

Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025,...

Upřímnou soustrast a podporu rodině vyjadřují po tragické smrti Glena Hansarda osobnosti Irska i České republiky. Irský oscarový zpěvák zemřel při nehodě na motorce ve věku 56 let ve středu brzy ráno...

29. července 2026  14:40,  aktualizováno  15:17

V Písku hořela historická vila Marta, zásah komplikoval terén

Ve vile se po požáru sešli vyšetřovatelé HZS i Policie ČR, kteří budou...

Jihočeští hasiči zasahovali v úterý večer u požáru historické budovy v Písku. Jde o vilu Marta postavenou ve dvacátých letech minulého století. Na místě se podle hasičů nikdo nenacházel. V noci už...

29. července 2026  7:06,  aktualizováno  15:09

Přes 1,5 milionu Čechů přichází o tisíce na penzijním spoření. Kvůli datu založení

Ve spolupráci
Správně zvolená strategie penzijního spoření může ve výsledku znamenat rozdíl v...

Možná ho máte v šuplíku i vy. Penzijní připojištění založené před rokem 2013, kterému od té doby nevěnujete přílišnou pozornost. Jenže zatímco pravidla státní podpory se mění a vláda dokonce uvažuje...

29. července 2026  15:07

Meteorolog varuje: Vlna veder v srpnu nepoleví, úlevu nepřinesou ani noci

Premium
Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Česko se připravuje na další vlnu veder. Extrémní teploty se očekávají tento týden ve čtvrtek a především v pátek, kdy budou atakovat hranici 40 stupňů. Na to, zda padne nový teplotní rekord nebo...

29. července 2026  15:05

Zemřel Glen Hansard, irský zpěvák spojený s Českem. Havaroval na motorce

Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025,...

Při dopravní nehodě zemřel podle irských médií zpěvák Glen Hansard (56). Spolu s Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za baladu Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. S českou zpěvačkou...

29. července 2026  12:57,  aktualizováno  14:45

Zvýšení schodku rozpočtu nad 310 miliard korun je alarmující, shodují se analytici

ilustrační snímek

Schodek státního rozpočtu bude v příštím roce významně pod 400 miliardami korun, řekl v úterý premiér Andrej Babiš. Podle ministryně financí Aleny Schillerové bude přesnější odhad deficitu možné...

29. července 2026  14:39

Přichází rozhodujících 12 hodin, hlásí Španělsko. Požáry už spálily tisíce hektarů

Na spáleném pozemku ve vesnici El Tiemblo zůstávají ohořelé vozy. (28. července...

Situace kolem rozsáhlých požárů v okolí Madridu je zatím příznivá, rozhodujících ale bude následujících 12 hodin, řekl ve středu španělský premiér Pedro Sánchez. Do oblasti se podle meteorologů vrátí...

29. července 2026  14:35

Senát v tajné volbě zvolil šéfa městské knihovny členem Rady České televize

Senát veřejně projednává kandidatury na člena Rady České televize. Na snímku...

Senát v tajné volbě zvolil Tomáše Řeháka novým členem Rady České televize. Ředitel Městské knihovny v Praze už jednou v radě do letošního března působil. O místo v radě po spisovateli Jiřím...

29. července 2026  13:28,  aktualizováno  14:34

„Rád bych vrátil peníze, ale nic jsem nezískal.“ Tresty pro falešné bankéře platí

Část organizované zločinecké skupiny falešných bankéřů u Vrchního soudu v Praze...

Tři Češi, kteří podváděli své spoluobčany z call-centra na Ukrajině coby falešní telefoničtí bankéři, si odpykají po sedmi letech vězení. Tresty jim ve středu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud,...

29. července 2026  14:25

Historický zlom a boží zásah. Lavrov velebí Jelcina za „předání moci“ Putinovi

Ruský prezident Vladimir Putin hovoří s ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem...

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil předání prezidentské moci Borisem Jelcinem Vladimiru Putinovi za důkaz zvláštního božího zásahu. Podle něj právě díky tomu Rusko překonalo krizové období...

29. července 2026  14:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Morawiecki oznámil vznik nové frakce, spor v polské PiS rozdělil voliče strany

Polský premiér Mateusz Morawiecki představuje program své vlády a žádá...

Bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki ve středu oznámil vznik nové parlamentní frakce se 40 zákonodárci. Stalo se tak po rozkolu ve straně Právo a spravedlnost (PiS) ohledně dalšího směřování...

29. července 2026  14:12

Jedenáctiletá dívka chtěla skočit ze střechy, pohotoví policisté ji včas zachytili

Marek Roupec (vlevo) a Adam Pospíšil, policisté z Třebíče, kteří na střeše...

Dramatické sekundy na střeše parkovacího domu v Třebíči rozhodly o životě jedenáctileté dívky. Na hraně střechy ji v posledním okamžiku strhli do bezpečí třebíčští policisté Marek Roupec a Adam...

29. července 2026  14:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.