Přichází rozhodujících 12 hodin, hlásí Španělsko. Požáry už spálily tisíce hektarů

Požáry v EvropěSledovat další díly na iDNES.tv
„Věřím, že se stále více přibližujeme k cíli, kterým je porazit oheň,“ uvedl premiér na tiskové konferenci z operačního velitelství v Navalcarneru. „Čekají nás ještě velmi důležité hodiny,“ varoval. Rozsáhlé požáry v oblasti zuří již téměř týden a spálily přes 77 tisíc hektarů.
Záchranné složky ve středu oznámily, že během noci nezaznamenaly žádné nové vzplanutí požáru. Už ve středu odpoledne se však očekává nová vlna veder, při níž mohou teploty vystoupat až na 37 stupňů Celsia. Podle španělské meteorologické služby Aemet mají vysoké teploty přetrvat až do neděle a nadále hrozí extrémní riziko požárů.
Španělské ministerstvo vnitra od úterních 17:00 zrušilo evakuaci ve 13 obcích v této suché, ale poměrně hustě osídlené oblasti vzdálené zhruba 50 kilometrů od Madridu. Osm z nich leží v madridském regionu a pět v sousední provincii Ávila v autonomním společenství Kastilie a León.
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Od 20:30 pak úřady rozšířily zrušení evakuačního nařízení o další dvě obce. Premiér Pedro Sánchez dodal, že doufá, že v následujících hodinách bude moci oznámit další odvolání evakuací, zejména v provincii Ávila.
Do svých domovů se ve středu ráno mohli vrátit také obyvatelé obce Aldea del Fresno. Ovzduší však podle reportérky AFP stále zahaloval kouř a ve vzduchu byl cítit silný zápach spáleniny. Kvůli nejrozsáhlejšímu požáru v moderní historii Španělska bylo v uplynulých dnech evakuováno přibližně 60 tisíc lidí.
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Hasiči na sociální síti X informovali, že požár během noci zůstal pod kontrolou a dále se nešířil. Po dvou poměrně příznivých dnech se však očekává růst teplot a zesílení větru, což by mohlo zkomplikovat práci hasičů.
Podle ministra vnitra Fernanda Grandeho-Marlasky spálily požáry od začátku letošního roku ve Španělsku už 175 tisíc hektarů. Zatímco při požárech v okolí Madridu nikdo nezemřel, ve Valencii na východě země si oheň vyžádal jednu oběť.