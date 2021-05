Španělské pláže zakazují kouření. Chceme tu čisto, žádají města

Radnice katalánské metropole Barcelony od soboty 29. května zakáže kouření na čtyřech z deseti městských pláží. Za porušení opatření sice nehrozí žádná sankce, podle deníku El País lze ale v extrémních případech využít pokutu za ignorování pokynu veřejného činitele.



Pokud městští policisté upozorní kuřáka, že na daném místě je zákaz kouření a on cigaretu neuhasí, může to znamenat takzvanou „neposlušnost“. To je delikt, který v předchozích letech španělské soudy použily mimo jiné vůči katalánským separatistickým politikům.

Boj s kouřením zahájí toto léto i Baskicko. Zapálit cigaretu tam bude „nedoporučeno“ na plážích pěti obcí od 15. června. Sankce za kouření na těchto plážích hrozit nebudou, baskická regionální vláda nicméně vyzvala, aby turisté pomohli udržet pláže čisté - bez kouře a nedopalků.

K iniciativě Pláže bez kouře se dosud připojilo také 162 ze sedmi stovek pláží v severošpanělské Galicii. I tam by se podle deníku El País mohly letos přidat další.

V oblíbené turistické destinaci, v regionu Kanárské ostrovy, platí opatření, že se nesmí kouřit na veřejnosti v menší než 1,5metrové vzdálenosti od další osoby. Toto pravidlo se aplikuje i na plážích, které jsou ale pod správou místních radnic. Takže je na nich, jaký zákaz a sankce stanoví. Například obec Arona na ostrově Tenerife zakázala kouřit na plážích kvůli pandemii covidu a tento zákaz tam stále platí.

Za pandemie zakázaly loni v létě některé španělské regiony, například jihošpanělská Andalusie, kouření na veřejnosti v případě, že nelze dodržet dvoumetrovou vzdálenost od jiné osoby.

Španělské sdružení Nofumadores (Nekuřáci) organizuje petici nazvanou „Pláže bez kouře“, jejímž cílem je zákaz kouření na španělských plážích zcela. Dosud sebrala na 283 000 podpisů, informoval tento týden deník 20 Minutos.