Španělsko odmítá válku proti Íránu i tamní teokratický režim, trvá však na dodržování mezinárodního práva. Ve středu to řekl španělský premiér Pedro Sánchez, který zároveň odsoudil útoky Íránu na okolní země. Sánchez varoval před nebezpečím, že se válka rozšíří a v důsledku povede k méně bezpečnému světu.
Španělský premiér Pedro Sánchez (4. března 2026)

Španělský premiér Pedro Sánchez (4. března 2026)

„Postoj Španělska je ‚ne válce‘,“ prohlásil Sánchez. Dodal, že jeho vláda odmítá představu, že mezinárodní spory lze řešit jen zbraněmi a bombami. Sánchez také vyjádřil solidaritu zemím, které napadl Írán raketami a drony v rámci odvety za americké a izraelské údery.

Podle Sáncheze teď nikdo neví, co se přesně stane. Varoval před omyly a situacemi, které by mohly vést k rozšíření konfliktu. „Nemůžete si zahrávat s osudy milionů lidí,“ řekl.

Írán se zaměřil na centra byznysu. Trumpa nakrkli Španělé i Britové

Španělský premiér poukázal na příklad války v Iráku, kterou v roce 2003 zahájily Spojené státy a Velká Británie. Konflikt podle něj sice ukončil režim Saddáma Husajna, vedl ale k růstu nestability. „Válka v Iráku vedla k prudkému nárůstu džihádistického terorismu a k vážné migrační i ekonomické krizi,“ uvedl Sánchez.

Španělsko se kvůli podpoře tehdejší vojenské kampaně stalo terčem vážných atentátů. „Odmítáme íránský režim (...), odmítáme i tento konflikt,“ řekl Sánchez.

Česko by mělo agresi proti Íránu odsoudit, ale jen přitakává Trumpovi, píše politolog

Madrid odmítl, aby Spojené státy mohly použít dvě základny na jeho území pro přípravu úderů proti Íránu. To v úterý ostře kritizoval americký prezident Donald Trump, který pohrozil přerušením obchodních vztahů se Španělskem. Sánchez na to ve středu přímo nereagoval. „Španělsko je plnoprávným členem EU, NATO a mezinárodního společenství,“ uvedl. Právě členství v EU ztěžuje jakékoliv přímé obchodní sankce Spojených států vůči Španělsku.

Izrael a Spojené státy zahájily údery na Írán v sobotu minulého týdne. Írán spustil odvetnou akci, která zasáhla Izrael i řadu států v regionu. Izrael v současnosti provádí také údery na Libanon, kde působí šíitské hnutí Hizballáh, spojenec Íránu.

