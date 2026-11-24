Ta fotka ho málem stála kariéru. A pronásleduje ho dodnes, už více než tři dekády. Co je na ní tak skandálního? Vlastně nic. Vidíme na ní jen dva fešáky v plavkách, jak se vyvalují na člunu u galicijského pobřeží – na první pohled pohodová dovolená.
Chlapík u kormidla se jmenuje Alberto Núñez Feijóo. Tehdy, v roce 1995, působil v regionální vládě Galicie a měl před sebou zářivou politickou kariéru v Madridu. Vousáč v bílé hučce se jmenuje Marcial Dorado – drogový dealer, který si později odsedí devět let za podíl na prodeji šesti tun kokainu a praní špinavých peněz.
Sice netančím na mítincích a nedělám politiku na efekt, ale také nekradu a nelžu.