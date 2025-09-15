Dozvuky Vuelty. Sánchez ocenil mobilizaci občanů. Podněcujete násilí, viní ho opozice

  16:51
Rozporuplné reakce vyvolaly nedělní protesty proti válce v Pásmu Gazy v Madridu, které přerušily poslední etapu cyklistického závodu Vuelta. Španělský premiér Pedro Sánchez vyjádřil obrovský respekt k občanské společnosti, která mírumilovně vyjadřuje svůj názor, a odmítl násilné protesty. Ředitel Vuelty Javier Guillén protesty označil za nepřijatelné. Španělská opozice považuje nedělní protesty za politické násilí a kritizuje vládu, že tyto demonstrace podporuje.
Propalestinští aktivisté demolují bariéry, které měly zajistit bezpečný průjezd...

Propalestinští aktivisté demolují bariéry, které měly zajistit bezpečný průjezd 21. etapy Vuelty. | foto: AP

Španělský předseda vlády Pedro Sánchez. (15. září 2025)
Propalestinští aktivisté protestují na bariérách, které zdemolovali.
Aktivisté zdemolovali bariéry a triumfálně pózují na místě, kde měl projíždět...
Alberto Nunez Feijóo, předseda Lidové strany a vůdce opozice ve Španělsku. (15....
„Samozřejmě vždy odmítáme násilí. Chováme hluboký obdiv a velký respekt k našim sportovcům a cyklistům závodu Vuelta,“ uvedl španělský premiér. „Chceme ale také vyjádřit obrovský respekt vůči španělské občanské společnosti, která se mobilizuje proti nespravedlnosti a poklidně hájí své přesvědčení,“ doplnil Sánchez.

Socialistický premiér, který dlouhodobě kritizuje současnou izraelskou vládu, doplnil, že Izrael by se neměl účastnit „žádné mezinárodní soutěže, zatímco barbarství v Gaze pokračuje“. Odkazoval tak na pokračující ofenzivu v Pásmu Gazy, která začala po útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael v říjnu 2023.

Násilí a výtržnictví. Vingegaard vyhrál, Vuelta prohrála. Ohrožena má být i Tour

Ozbrojenci tehdy zabili na 1 200 lidí a dalších 251 unesli. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, které ovládá Hamás, při izraelské ofenzivě zahynulo více než 64 800 Palestinců. Údaje úřadů v Gaze nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty. OSN tyto statistiky považuje za spolehlivé a uvádí, že většina mrtvých jsou civilisté.

Šéf opoziční Lidové strany Alberto Núñez Feijóo označil nedělní události za „vážné činy“ a „politické násilí“. Podle něj protest ohrozil bezpečí sportovců a dalších účastníků závodu. „Předseda vlády pan Sánchez je zodpovědný za násilné činy, které by měly zahanbit každou osobu, která má starost o naši zemi,“ uvedl Feijóo, podle kterého Sánchez podněcuje „násilí mezi spoluobčany“.

Ředitel závodu Javier Guillén v pondělí protesty, které vedly k přerušení 21. etapy Vuelty, odsoudil. „Myslíme, že je skvělé, že lidé používají závod k vyjádření svých názorů. Ale stejně jako respektujeme právo na protest, požadujeme také respekt k závodu a našim sportovcům,“ uvedl.

Bránit se je jedna věc, vraždit děti druhá. Španělsko přitlačilo na Izrael

Závěrečný okruh v Madridu měl peloton absolvovat celkem devětkrát. Demonstranti ale na trasu naházeli na některých místech části ochranných bariér a nakonec se jim podařilo trať zablokovat. „Asi tři kilometry před cílem znovu vnikli na silnici, což způsobilo pád několika jezdců,“ uvedl Guillén.

Po ukončení závodu pokračovali demonstranti v potyčkách s policií. Vláda oznámila, že policie zatkla dva lidi a že 22 příslušníků bezpečnostních složek utrpělo při zásahu zranění.

Poslední etapa závodu zůstala bez vítěze. Na celkovém pořadí to ale nic nezměnilo, poprvé v kariéře španělský závod Grand Tour vyhrál dánský cyklista Jonas Vingegaard z týmu Visma-Lease a Bike. Organizátoři Vuelty zrušili také slavnostní vyhlášení vítězů.

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Letošní Vuelta se potýkala s protesty propalestinských aktivistů již od začátku závodu. Už během týmové časovky v rámci 5. etapy se demonstranti pokusili zablokovat jezdcům Israel-Premier Tech cestu, v 10. etapě způsobili pád v pelotonu a 11. etapa v Bilbau byla předčasně ukončena a stejně jako dnes neutralizována. V dalších etapách se posouval cíl či krátila trasa jako například v případě čtvrteční časovky jednotlivců.

