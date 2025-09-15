„Samozřejmě vždy odmítáme násilí. Chováme hluboký obdiv a velký respekt k našim sportovcům a cyklistům závodu Vuelta,“ uvedl španělský premiér. „Chceme ale také vyjádřit obrovský respekt vůči španělské občanské společnosti, která se mobilizuje proti nespravedlnosti a poklidně hájí své přesvědčení,“ doplnil Sánchez.
Socialistický premiér, který dlouhodobě kritizuje současnou izraelskou vládu, doplnil, že Izrael by se neměl účastnit „žádné mezinárodní soutěže, zatímco barbarství v Gaze pokračuje“. Odkazoval tak na pokračující ofenzivu v Pásmu Gazy, která začala po útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael v říjnu 2023.
Ozbrojenci tehdy zabili na 1 200 lidí a dalších 251 unesli. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, které ovládá Hamás, při izraelské ofenzivě zahynulo více než 64 800 Palestinců. Údaje úřadů v Gaze nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty. OSN tyto statistiky považuje za spolehlivé a uvádí, že většina mrtvých jsou civilisté.
Šéf opoziční Lidové strany Alberto Núñez Feijóo označil nedělní události za „vážné činy“ a „politické násilí“. Podle něj protest ohrozil bezpečí sportovců a dalších účastníků závodu. „Předseda vlády pan Sánchez je zodpovědný za násilné činy, které by měly zahanbit každou osobu, která má starost o naši zemi,“ uvedl Feijóo, podle kterého Sánchez podněcuje „násilí mezi spoluobčany“.
Ředitel závodu Javier Guillén v pondělí protesty, které vedly k přerušení 21. etapy Vuelty, odsoudil. „Myslíme, že je skvělé, že lidé používají závod k vyjádření svých názorů. Ale stejně jako respektujeme právo na protest, požadujeme také respekt k závodu a našim sportovcům,“ uvedl.
Závěrečný okruh v Madridu měl peloton absolvovat celkem devětkrát. Demonstranti ale na trasu naházeli na některých místech části ochranných bariér a nakonec se jim podařilo trať zablokovat. „Asi tři kilometry před cílem znovu vnikli na silnici, což způsobilo pád několika jezdců,“ uvedl Guillén.
Po ukončení závodu pokračovali demonstranti v potyčkách s policií. Vláda oznámila, že policie zatkla dva lidi a že 22 příslušníků bezpečnostních složek utrpělo při zásahu zranění.
Poslední etapa závodu zůstala bez vítěze. Na celkovém pořadí to ale nic nezměnilo, poprvé v kariéře španělský závod Grand Tour vyhrál dánský cyklista Jonas Vingegaard z týmu Visma-Lease a Bike. Organizátoři Vuelty zrušili také slavnostní vyhlášení vítězů.
Letošní Vuelta se potýkala s protesty propalestinských aktivistů již od začátku závodu. Už během týmové časovky v rámci 5. etapy se demonstranti pokusili zablokovat jezdcům Israel-Premier Tech cestu, v 10. etapě způsobili pád v pelotonu a 11. etapa v Bilbau byla předčasně ukončena a stejně jako dnes neutralizována. V dalších etapách se posouval cíl či krátila trasa jako například v případě čtvrteční časovky jednotlivců.