Španělé se smějí další zpackané opravě, socha teď připomíná Trumpa

Poslední restaurátorskou prací, která vyvolala pozdvižení v médiích i na sociálních sítích je socha na budově z počátku dvacátého století.



To, co bylo dříve usměvavou tváří děvčete, nahradila hrubá líc, která se podle diskutérů podobá americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, písečným lidem z filmové série Star Wars nebo „sýrové obludě“ z nočních můr. Podle listu The Guardian lze do tváře promítnout vlastně cokoli.

Good morning. The Spaniards have absolutely done it again: the reconstruction of a 1922 “masterpiece” in Palencia has left this statue... “looking like a cartoon” https://t.co/0Z9KZhLCxz pic.twitter.com/EA2kYTdimT — David Adler (@davidrkadler) November 10, 2020

Zfušovaná obnova se dostala do centra zájmu poté, co na ni na Facebooku upozornil místní umělec Antonio Guzmán Capel. „Fotografie jsou trochu rozmazané, ale tu ironii můžete naprosto dobře vidět. Připomíná to kreslenou postavičku,“ napsal Guzmán ke snímkům.



Dodal, že Palencia nyní může soupeřit s freskou Ježíše, která v roce 2012 vyvolala senzaci poté, co se její „restaurace“ ujala oddaná farnice z italského města Borja. Obrazu od Elíase Garcíi Martíneze nazvaného Ecce Hommo nyní nikdo neřekne jinak, než „opičí Kristus“.

„Jsem si jistý, že kdokoli to udělal, dostal za to zaplaceno,“ konstatoval Guzmán. „Většího zločinu se ale dopustil ten, kdo na to dohlížel, a poté dělal, jakože se nic nestalo,“ dodal Guzmán.

„Vypadá to, že když se musel Donald Trump odstěhovat z Bílého domu, přesídlil do Palencie,“ reagoval na Guzmánův příspěvek uživatel Victorio Macho Rogado.

Španělští odborníci na restaurování případ z Palencie považují za příklad toho, že na opravu památek je zapotřebí velmi pozorně dohlížet. „Toto není žádná restaurace. Není to profesionální zásah,“ uvedlo na Twitteru Španělské profesní sdružení restaurátorů a konzervátorů.

Ačkoli lidé momentálně na „opravu“ v Palencii reagují šokovaně a rozhněvaně, The Guardian připomíná, že úředníkům v Borje se nakonec podařilo najít způsob, jak fiasko s Ježíšem obrátit ve svůj prospěch. V roce 2012 navštívilo kostel, kde je freska vystavená, padesát tisíc lidí.



Také v dalších letech se návštěvníci jen hrnuli. Ve městě vyrostlo malé muzeum, kde si lidé mohou zakoupit trička, klíčenky, hrnečky a řadu dalších suvenýrů s Ecce Homo. Kromě toho, že muzeum zaměstnává několik lidí, pomáhá také s financováním domova seniorů v Borje.