V domě na kraji Ovieda objevila civilní garda tři děti držené několik let v naprosté izolaci. (30. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

„Odhalili jsme dům hrůzy,“ shrnul hlavní vyšetřovatel místní policie v Oviedu Francisco Javier Lozano pro deník La Nueva Espana.

Manželský pár ve věku 53 a 48 let držel své tři děti ve venkovské oblasti Ovieda téměř čtyři roky. Od té doby ani nevkročily na zahradu domu. „Nebyly si vědomy jakéhokoli kontaktu s realitou. Jeden z nich se překvapeně dotýkal trávy rukama. Jakmile jsme je vyvedli ven z domu, všichni tři začali zhluboka dýchat, jako by nikdy nebyli venku,“ popsal jeden z členů týmu zapojeného do operace.

Otec děti je Němec a matka je americká občanka německého původu. Civilní garda, která převzala vyšetřování od místní policie, je do konce vyšetřování bude držet ve vazbě v Oviedu. „Děti jsou pod dohledem sociálních služeb, jsou v bezpečí. Přivedli jsme zpět k životu tři děti, nikdy by mě nenapadlo, že se něco takového může v naší zemi stát,“ uvedl Lozano.

Místní policie se na dům zaměřila v polovině dubna na základě telefonátu sousedky, která upozornila úřad pro rodinu a děti městské rady v Oviedu na „podezřelou situaci“. Žena uvedla, že si je téměř jistá, že v domě žijí děti, protože občas slyšela hlasy a viděla je okny, ale že nikdy nechodily ven ani do školy.

Místní policie v Oviedu je přímo odpovědná za kontrolu školní docházky nezletilých, a proto zahájila vyšetřování. „Nebyl tam žádný pohyb, žaluzie byly stále zatažené. V domě jsme registrovali pouze muže, ale nikdy jsme ho neviděli odcházet. Dveře otevíral jen proto, aby si vyzvedl jídlo od poslíčka z obchodu. Nebyla tam žádná vozidla,“ popsal městský inspektor pro La Nueva Espana.

Poté, co při jedné návštěvě poslíčka muž dole otevíral dveře a zároveň se v patře pohnuly závěsy, policisté požádali úřad pro mladistvé o povolení k zásahu. „Dostali jsme povolení k identiikaci nezletilých, ověření s kým žijí, a zjištění, zda jsou zapsáni do školy nebo se vzdělávají doma,“ doplnil vyšetřovatel.

Zasahujícím policistům otevřel otec dětí. „Byl rozcuchaný a bosý. Hned potvrdil, že tam jsou s ním děti a požádal nás, abychom si před vstupem nasadili roušky a dodržovali odstup. Požádal nás, abychom počkali, než i on dětem nasadí roušky,“ popsal inspektor.

Pak vešli do domu. V tu chvíli se poprvé objevila i matka dětí a následně i tři jejich potomci. „Byli velmi vyděšení a obklíčili matku, která neustále opakovala, že děti mají vážné zdravotní problémy a že se k nim nemáme přibližovat. Každý z nich měl na sobě tři roušky,“ doplnil policista.