Statisíce imigrantů ve Španělsku jsou na nohou: země jim legalizuje jejich pobyt

Přijímání žádostí zahájily úřady ve čtvrtek poté, co španělská socialistická vláda minulý týden na úterním zasedání kabinetu schválila tuto svou proimigrační iniciativu.
Takzvaný proces regularizace pobytu migrantů se koná po celé zemi a zájemci po podání online žádosti čekají na schůzky s úředníky celé hodiny, a to na více než 400 styčných místech. Fronty se tvořily už přes noc.
„Dorazil jsem desáté nebo jedenácté večer. Jsem tu už 15 hodin,“ svěřil se deníku El Periodico jeden kolumbijský migrant čekající před nákupním centrem v Barceloně.
Další přistěhovalec z Hondurasu serveru řekl, že při čekání ve frontě spal na podlaze, a dodal: „Velká skupina lidí mě málem ušlapala... Riskovali jsme životy, ale bude to stát za to.“
V Seville podle místních médií dlouhá fronta migrantů zahltila registr radnice. Ve frontách je tolik lidí, že městská rada zvažuje dokonce předčasné uzavření svých kanceláří.
Minulý týden se desetitisíce migrantů zaplavily ve Španělsku velvyslanectví a konzuláty zemí původu, aby si vyzvedly potřebné dokumenty k podání žádosti legalizaci svého pobytu. Žadatelé si zajišťovali zejména nezbytný čistý trestní rejstřík.
Plán hromadné amnestie pro nelegální migranty schválila v čele s premiérem Pedrem Sánchezem. Jejím cílem využít ekonomických kladů „regularizace“ pobytu cizinců, kteří stojí o to, aby se začlenili do španělské společnosti.
Kabinet narazil v tomto ohledu na odpor imigračních úředníků. Ti varovali, že systém není na takovou výzvu připraven, a pohrozili stávkou od 21. dubna, která by na protest proti nedostatku zdrojů vyčleněných na tento proces zastavila všechny žádosti o imigraci.
Vláda opět zavádí nové opatření bez toho, aby úřadům zajistila dostatek ekonomických zdrojů na to, aby to zvládly, nešetřil kritikou odborový předák španělských imigračních úředníků César Pérez. Stávka byla nakonec ale po vzájemné dohodě zrušena.
Španělsko má zhruba 50 milionů obyvatel, z nichž pětina se narodila v zahraničí. V zemi se nyní nachází přibližně 840 tisíc nelegálních migrantů, z nichž většina pochází z Latinské Ameriky, uvádějí data think tanku Funcas.
Sánchez v dopise adresovaném občanům a zveřejněném minulý týden například na X, popsal legalizaci pobytu imigrantů nejen jako akt spravedlnosti, ale také jako ekonomickou nutnost. „Španělsko stárne. Bez většího počtu pracujících a přispívajících do ekonomiky se naše prosperita zpomalí a naše veřejné služby budu trpět.“
Sánchez uvádí, že imigranti jsou klíčoví pro španělskou ekonomiku. Ta loni vzrostla o 2,8 procenta – což je více než dvojnásobek očekávaného průměru v eurozóně. Nezaměstnanost, která představovala dlouhodobý problém pro španělskou ekonomiku, klesla poprvé od roku 2008 pod 10 procent.
Vzhledem k tomu, že přibližně 90 procent nových pracovních míst připadá na imigranty, průměrný příjem na osobu ve Španělsku prakticky nevzrostl.
Každý rok vznikne 140 tisíc nových domácností, ale pouze asi 80 tisíc nových domů.
Nedostatek dostupného bydlení se stal pro voliče největší starostí a přispívá v zemi k sociálnímu napětí.
Kritici nového programu tvrdí, že bez souběžné reformy bytové politiky zvýší legalizace velkého počtu migrantů boj o nedostatkové bydlení, a tp zejména ve velkých aglomeracích, jako jsou Barcelona a Madrid.
Vůdce populistické krajně pravicové strany Vox, Santiago Abascal, obvinil koalici vedenou socialisty z urychlování „invaze“. Mluvčí strany Pepa Millán tvrdila, že program útočí na španělskou identitu.