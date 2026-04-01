Informoval o tom server The New York Post s odkazem na diplomatický dokument datovaný na úterý, který měl k dispozici. Dokument jménem amerického ministerstva zahraničí nařizuje velvyslanectví USA v Madridu zahájit šetření postupu španělských bezpečnostních složek při řešení opakovaných sexuálních útoků na Noelii Castillovou.
Ochrnula při pokusu o sebevraždu. Španělka se nakonec domohla eutanazie
„Vyšetřujeme obvinění, že sexuální útok na paní Castillovou spáchali jedinci s migračním původem,“ uvádí ministerstvo v dokumentu. Dodává, že masová a nelegální migrace, kterou španělská vláda podle něj usnadňuje, představuje problém v oblasti lidských práv a ohrožuje bezpečnost.
Ministerstvo naznačilo, že za znásilnění by mohly nést odpovědnost benevolentní imigrační zákony. Požádalo proto ambasádu v Madridu, aby ve spolupráci se španělskými úřady zjistila informace o pachatelích, včetně jejich migračního statusu. Zajímat se má i o to, zda šlo o nezletilé migranty bez doprovodu a zda existovaly právní překážky pro jejich stíhání.
Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila
Diplomatům bylo rovněž uloženo sdělit španělské vládě „vážné obavy“ z možných systémových porušení lidských práv, která mohla Castillovou přivést k rozhodnutí podstoupit asistovanou sebevraždu. Podle americké strany byl zákrok proveden i přesto, že žena údajně v závěru váhala.
Castillová podstoupila eutanazii po dlouhé právní bitvě se svým otcem, která trvala téměř 20 měsíců. K rozhodnutí ji vedly vážné psychické problémy po hromadném znásilnění v roce 2022. Po následném pokusu o sebevraždu ochrnula. O eutanázii požádala v roce 2024.
Ve Španělsku jde o první známý případ, kdy byla eutanázie povolena primárně z důvodu psychického stavu.