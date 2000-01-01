náhledy
Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u Córdoby patří k nejhorším železničním nehodám v zemi za poslední dekádu, zahynulo nejméně 39 lidí a dalších 152 je zraněných. Španělský ministr dopravy Óscar Puente srážku označil za extrémně podivnou.
„Je to extrémně divná nehoda, která se stala na rovném úseku,“ uvedl šéf resortu dopravy Puente. Podle něj byli odborníci, které oslovilo ministerstvo, překvapeni.
Příčiny vykolejení soupravy bude vyšetřovat nezávislá komise, uvedl také uvedl šéf resortu dopravy Puente.
Ana, jedna ze zraněných, hledá v občanském centru pomoc při pátrání po svém pohřešovaném psovi, který cestoval s ní a její sestrou, která je nyní hospitalizována.
Počet obětí vzrostl na 39, uvedla v pondělí španělská veřejnoprávní stanice RTVE s odkazem na policejní zdroje.
„Dnešek je nocí hlubokého smutku pro naši zemi,“ uvedl španělský premiér Pedro Sánchez. Soustrast vyjádřila španělská královská rodina i zahraniční politici, například francouzský prezident Emmanuel Macron.
„Do této chvíle nemá náš zastupitelský úřad v Madridu od španělské policie informace o tom, že by se nehoda týkala českých občanů,“ řekla po 07:30 SEČ mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová. Upozornila ale, že vyšetřování stále pokračuje.
Srážka se stala v obci Adamuz u Córdoby v neděli večer. Podle dosavadních informací vlak soukromé společnosti Iryo, který jel do Madridu, vykolejil a jeho vagony narazily do soupravy státem financovaného dopravce Renfe, která jela v opačném směru.
Ve Španělsku jde o nejhorší železniční nehodu od roku 2013, kdy vykolejil vysokorychlostní vlaku města Santiago de Compostela. Tehdy zahynulo na osm desítek lidí.
Na tomto snímku z videa zveřejněného 19. ledna 2026 španělskou občanskou gardou jsou vidět záchranáři na místě, kde vykolejil vysokorychlostní vlak Iryo.
RTVE informovala, že lékaři dosud ošetřili 122 osob, z nichž 48 zůstává v nemocnici a 74 jich bylo z nemocnice propuštěno. Na jednotce intenzivní péče je 12 lidí, včetně jednoho dítěte. Většina zraněných je v nemocnici v Córdobě.
Na místo neštěstí postupně přijíždějí vysoko postavení španělští představitelé. Jako první navštívil obec Adamuz Puente, následně do Córdoby přicestoval také Sánchez.
Puente na síti X uvedl, že počet obětí není definitivní. Předseda andaluské vlády Juanma Moreno pro španělská média dodal, že pátrací týmy hledají oběti v okolí místa neštěstí, protože náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Zároveň varoval, že pod vagóny může být uvězněno více lidí. Úřady dále informovaly, že zahájily proces identifikace obětí.
Záchranáři pracují na místě nehody poté, co vysokorychlostní vlak vykolejil a narazil do jiného protijedoucího vlaku.
