Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...
V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...
Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...
V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...
Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...
Titul Fotografie roku v prestižní soutěži Czech Press Photo připadla Lukáši Kaboňovi z Deníku, který fotografoval uzavírání posledního černouhelného dolu ve Stonavě. Úspěch slaví i fotograf Petr...
Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair zveřejnila prodejní akci, v rámci které pro nejbohatšího muže světa Elona Muska a další „idioty“ z X nabízí 100 tisíc letenek za 16,99 eura – v...
Byl duben 2020 a z Česka vyrazil přes Nizozemsko do britského přístavu Dover kamion plný dětských hraček. V kabině auta ve schránce policie nalezla schovaný balík padesáti kilogramů kokainu a britská...
Po posledním mohutném ruském útoku na Kyjev je milion domácností bez elektrické energie, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Život ve městě se změnil v trýzeň: v lednu metropoli...
Kanadské ozbrojené síly vytvořily hypotetický model možné americké vojenské invaze a připravily různé scénáře, jak by na ni mohlo obránci reagovat. S odvoláním na své zdroje to uvedl deník The Globe...
Francouzský prezident Emmanuel Macron kritizoval imperiální ambice některých vůdců a odsoudil kroky současné americké vlády, které vnímá jako snahu oslabit a podřídit si Evropu. Ve švýcarském Davosu...
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social zveřejnil hned dva provokativní uměle generované obrázky, které zobrazují Grónsko jako součást USA. Příspěvky vyvolaly bouřlivou...
Největší frakce v Evropském parlamentu se shodly na pozastavení ratifikace obchodní dohody s USA. V úterý to uvedli šéfka sociálnědemokratického klubu Iratxe Garcíaová Pérezová a předseda frakce...
Městský úřad v Říčanech zahájil přestupkové řízení s předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem kvůli pobírání odměn za členství v představenstvu společnosti Pražská energetika Holding (PREH). Hřibovi hrozí...
Ženu, která utrpěla zranění při pondělní střelbě v budově městského úřadu v Chřibské na Děčínsku, možná trefila kulka z policejní pistole. Zasažena byla při přestřelce s útočníkem. Při události bylo...
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Strana Winstona Churchilla a Margaret Thatcherové se potácí v těžké krizi. Britští konzervativci se stále nevzpamatovali z rok a půl staré volební porážky a velká stranická jména začala přebíhat k...
Federální imigrační agenti násilím vnikli do domu amerického občana v Saint Paul v Minnesotě, zatímco na budovu mířili zbraněmi. Následně muže oblečeného pouze do spodního prádla spoutali, vyvedli...