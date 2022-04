Dekret dohlédne na královskou kasu. Španělsko reaguje na průšvih Juana Carlose I.

Španělská vláda v úterý schválila dekret, díky němuž bude hospodaření španělské monarchie přehlednější a dostupnější. Dekret by měl mimo to také napravit poškozenou pověst monarchie z posledních let vládnutí Juana Carlose I. V době jeho vlády čelila španělská koruna mnoha skandálům.