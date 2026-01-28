Vláda chce změnu prosadit prostřednictvím dekretu, protože koalice vedená socialisty nemá v parlamentu většinu. Migranti s legalizovaným pobytem budou moci pracovat v jakémkoliv odvětví v jakékoliv části země, uvedla ministryně pro migraci Elma Saizová.
Podle premiéra Pedra Sáncheze Španělsko migraci potřebuje, aby zaplnilo místa na pracovním trhu a také aby čelilo stárnutí populace, které ohrožuje sociální stát a důchodový systém. Migrace měla podle Sáncheze 80procentní podíl na ekonomickém růstu posledních šesti let.
Konzervativní a krajně pravicová opozice rozhodnutí vlády kritizují, protože podle nich dále povzbudí nelegální migraci do země. Předseda největšího opozičního uskupení Lidové strany Alberto Núňez Feijóo uvedl, že migrační politiku země zcela změní ve chvíli, kdy se dostane k moci. Krok vlády naopak přivítala katolická církev, podle níž se jedná o akt sociální spravedlnosti.
Opatření se bude týkat lidí, kteří ve Španělsku pobývají nejméně pět měsíců a požádali o mezinárodní ochranu v období před 31. prosincem 2025. Legalizace statusu se bude vztahovat i na jejich děti, jež ve Španělsku už jsou. Podmínkou je čistý rejstřík trestů. Žádosti bude možné podávat od dubna do konce června.
Ve Španělsku, které má 49,4 milionu obyvatel, žije více než sedm milionů cizinců. Na začátku roku 2025 tam žilo přibližně 840 tisíc migrantů, kteří do země vstoupili nelegálně nebo tam bez povolení pobývají, píše AFP s tím, že většina z nich přišla z Latinské Ameriky. Španělsko je zároveň jednou ze vstupních bran do Evropy pro nelegální migraci z Afriky.