Španělská vláda se domnívá, že opatření je neodůvodněné, protože žádný z migrantů, kteří přišli do Ceuty, se nedostal do schengenského prostoru na evropském kontinentu.
Španělská vláda v pátek uvedla, že italské kontroly ovlivnily pohyb tisíců cestujících a vyvolaly nejistotu u veřejnosti v době letní sezony.
„Opatření zavedené italskou vládou je nespravedlivé, jde proti zájmům EU a je diskriminační vůči španělskému obyvatelstvu,“ uvedla španělská vláda v prohlášení. Řím vyzvala k ukončení kontrol nejpozději v neděli 9. srpna.
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Italská vláda španělskou výzvu odmítla. „Itálie nepřijímá ultimáta ani jiné diktáty ze zahraničí,“ uvedl v reakci kabinet. Řím bude uplatňovat kontroly „nejméně do 15. srpna a v každém případě, dokud nebudou pro Itálii zcela vyloučena rizika související s bezpečností a terorismem“.
Původně přitom kontroly měly trvat nejméně měsíc. Vláda, která v prohlášení označuje Španělsko za přátelskou zemi, poukázala, že kontroly dokladů kvůli migraci zavedla v uplynulých letech také na hranici se Slovinskem.
Španělská vláda se následně rozhodla zavést kontroly na letecké a námořní spoje od půlnoci z dneška na sobotu. Policie bude kontrolovat doklady totožnosti cestujících v přístavech a na letištích. Opatření má trvat do 7. září, pokud se mezi tím nezmění podmínky, které vedly k jeho zavedení.
Itálie 1. srpna zavedla na letištích a v přístavech namátkové kontroly cestujících přijíždějících ze Španělska. Podle agentury EFE se týkají cestujících ze třetích zemí i občanů EU.
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Krok následoval po masivním příchodu zhruba 72 tisíc migrantů do španělské Ceuty ve čtvrtek 30. července. Drtivá většina migrantů však strávila v Ceutě jednu noc a pak se začali vracet do Maroka,
Italská premiérka Giorgia Meloniová spolu s několika dalšími unijními politiky, včetně českého premiéra Andreje Babiše, vyzvala minulý týden v pátek k tomu, aby byl pro Španělsko uzavřen schengenský prostor umožňující volný pohyb osob.
Reagovali tak na zprávy o desítkách tisíc migrantů, kteří z Maroka předchozí den připlavali či přišli do španělského autonomního města Ceuta. Téměř všichni se přitom už 31. července dobrovolně vrátili, mnozí proto, že měli hlad.
Ceuta má asi 84 tisíc obyvatel a 30. července tam téměř všichni místní podnikatelé zavřeli své obchody, protože měli strach z tak velké migrační vlny. Tolik migrantů najednou ještě do tohoto města v novodobé historii nikdy nepřišlo.
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Zatím největší počet lidí z Maroka se tam dostal v květnu 2021, kdy během dvou dnů připlavalo podél pobřeží na 10 tisíc migrantů. Tehdy k tomu přispělo i zhoršení španělsko-marockých vztahů a skutečnost, že marocká pohraniční stráž migrantům nebránila v cestě na španělské území.
To zřejmě nedělala mnoho hodin ani minulý týden ve čtvrtek, až v noci na pátek zasahovala marocká policie i slzným plynem a vodními děly, aby zabránila dalším davům v cestě do Ceuty.
„Nikdo se ani nemohl volně dostat do schengenského prostoru,“ uvedla dnes také španělská vláda. Pro Ceutu i další španělské město v Africe - Melillu - totiž i po vstupu Španělska do Schengenu dál platí kontroly na hranicích.
Španělská vláda v pátek rovněž Itálii připomněla, že nikdy nezavedla vůči ní kontroly kvůli masovému přílivu migrantů na italský ostrov Lampedusa, a naopak v minulosti byla s Itálií solidární, když několikrát umožnila lodím s migranty, které nevládní organizace zachránily ve Středomoří a jimž italská vláda zakázala vplout do přístavů své země, zakotvit ve Španělsku.