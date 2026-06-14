Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Migranti, vítejte! Sánchez je idol světových levičáků, odpor k Trumpovi a Izraeli boduje

Premium

Fotogalerie 54

Španělský premiér Pedro Sánchez se fotí s migranty v Arguineguínu na ostrově Gran Canaria. (11. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Tomáš Ratner
V Evropě začínají platit přísnější migrační pravidla a volá se po rychlých deportacích. Španělsko kráčí přesně opačným směrem. Premiér Pedro Sánchez chce zemi otevřít až půl milionu nelegálních migrantů a má podporu i od papeže Lva XIV. Když se Sánchez postavil Donaldu Trumpovi a Izraeli, stal se oblíbencem levicově smýšlejících Evropanů. Doma ve Španělsku však jeho vláda zabředá do korupčních skandálů.

V pátek vstoupila v platnost rozsáhlá reforma migrační politiky Evropské unie, jejímž cílem je po letech chaosu získat nad přílivem běženců opět kontrolu. Nový pakt má údajně zrychlit procedury pro deportace a zavést sdílenou databázi Eurodac pro digitální sledování žadatelů o azyl.

Evropa slovy komisaře pro migraci Magnuse Brunneho musí znovu přebrat kontrolu, protože v uplynulém desetiletí Unie postrádala mantinely či pravidla. Španělský socialistický premiér Pedro Sánchez kráčí sebevědomě v protisměru a hlásá politiku otevřených dveří. Jeho kabinet spouští masivní plán na legalizaci až půl milionu migrantů, kteří v zemi dosud pracovali načerno a bez jakékoliv sociální ochrany.

Mezi mnoha Evropany má jeho politika, kterou odsuzují například USA či Izrael, podporu, doma už to ale tak slavné není.

Troufalou rebelii si mohl dovolit. S USA výrazně neobchoduje a díky boomu v zelené energii je španělský trh imunní i vůči energetickým šokům.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

Turek: Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, Pavla na summitu nechci

Filip Turek přichází na zasedání vlády, na které se bude mimo jiné projednávat...

Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, prohlásil vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek v debatě na CNN Prima News. Zároveň uvedl, že si nepřeje účast prezidenta Petra Pavla na summitu...

Češky se koupaly nahé v chráněné části Tater. Hrozí jim vysoká pokuta

Popradské pleso v Mengusovské dolině ve Vysokých Tatrách

Navzdory přísnému zákazu se dvojice českých turistek rozhodla „na Evu“ otužit v jednom z chráněných jezírek ve slovenských Tatrách. Jejich čin však zachytila kamera a oběma může hrozit pokuta v...

Vztahy na pracovišti jako nový benefit: Proč dnes firmy investují do stmelování týmů

teambuilding

Teambuilding už dávno není jen bowling po práci nebo firemní sportovní hry. Po covidu se z něj stal důležitý nástroj pro posilování vztahů, motivace i výkonu týmů. Firmám pomáhá vyjasnit role,...

14. června 2026

Tesly, turisté i rakety, které boří místním domy. Jak se žije v Muskově městě

Muskovo město Starbase roste raketovým tempem. S ním ale i odpor části...

Raketové město Starbase na jihu Texasu se stalo symbolem ambicí Elona Muska i proměny chudého amerického regionu u hranic s Mexikem. Společnost SpaceX sem přivedla turisty a investice, vznikly tisíce...

14. června 2026

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

14. června 2026

Technické obory zplundroval automotive. Nenutí lidi samostatně myslet, říká šéf Huismanu

Premium
Karel Pavlíček, generální ředitel sviadnovské společnosti Huisman. (12. května...

Na to, že jsme průmyslový kraj a strojařina tady byla historicky silná, tak ve školství hodně zaostáváme, upozorňuje Karel Pavlíček, generální ředitel společnosti Huisman ze Sviadnova na...

14. června 2026

Exekuce i luxusní vila. Kontroverzní Sládek opět provokuje, kritizuje Zemana či SPD

Premium
Miroslav Sládek, jeden z nejvýraznějších politiků 90. let, se znovu hlásí o...

Patřil k nejvýraznějším politikům devadesátých let, kolem kterého bývalo kvůli jeho rétorice a výrokům o Romech či Němcích rušno. Nyní na sebe bývalý poslanec Miroslav Sládek opět strhává pozornost a...

14. června 2026

KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané

V obdobném odění dříve chodili lidé na Hané.

Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...

vydáno 14. června 2026

Migranti, vítejte! Sánchez je idol světových levičáků, odpor k Trumpovi a Izraeli boduje

Premium
Španělský premiér Pedro Sánchez se fotí s migranty v Arguineguínu na ostrově...

V Evropě začínají platit přísnější migrační pravidla a volá se po rychlých deportacích. Španělsko kráčí přesně opačným směrem. Premiér Pedro Sánchez chce zemi otevřít až půl milionu nelegálních...

14. června 2026

Orbán dál povede Fidesz. Nevzdám se, nikdy, nikdy, nikdy, vzkázal

Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán na sjezdu své strany Fidesz (13. června...

Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán byl v sobotu na sjezdu své strany Fidesz opět zvolen jejím předsedou. Navzdory drtivé porážce v dubnových parlamentních volbách uvedl, že se nikdy nevzdá....

13. června 2026  17:39,  aktualizováno 

Hrůzný nález, v Polsku objevili ostatky nenarozených dětí. Šlo o experimenty?

Polská policie nalezla na jihovýchodě země desítky nenarozených dětí. V období...

Polská policie nalezla na jihovýchodě země desítky nenarozených dětí. V období covidové krize je zřejmě za účelem „vědeckých“ experimentů odnesla z nemocnice lékařka a bývalá majitelka pozemku, na...

13. června 2026  20:32

Mír se blíží? V neděli podepíšeme dohodu s Íránem, oznámil Trump

Prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně Bílého domu ve Washingtonu. (3....

Podpis dohody s Íránem je naplánován na neděli, sdělil v sobotu americký prezident Donald Trump. Ihned po podpisu bude pro všechny otevřen Hormuzský průliv, tvrdí také v příspěvku na sociální síti...

13. června 2026  15:20,  aktualizováno  19:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sundejte ho, provolával dav. Z Kennedyho centra odstranili Trumpovo jméno

Dělníci začali z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu sundávat jméno...

Dělníci z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu sundali jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Už v pátek uplynula lhůta, kterou dal v květnu soud pro odstranění Trumpova jména z budovy a ze...

13. června 2026  14:01,  aktualizováno  19:40

Cimrmanovskou jízdu bičoval hustý liják, cyklisty vítal v cíli Zdeněk Svěrák

Zdeněk Svěrák vítal v cíli účastníky cimrmanovské jízdy. (13. června 2026)

Ani hustý déšť neodradil přes sedmdesát cyklistů na historických kolech, kteří v sobotu vyrazili na spanilou jízdu po Cyklostezce Járy Cimrmana. V cíli, u kostela svatého Františka z Assisi v...

13. června 2026  19:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.