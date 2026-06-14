V pátek vstoupila v platnost rozsáhlá reforma migrační politiky Evropské unie, jejímž cílem je po letech chaosu získat nad přílivem běženců opět kontrolu. Nový pakt má údajně zrychlit procedury pro deportace a zavést sdílenou databázi Eurodac pro digitální sledování žadatelů o azyl.
Evropa slovy komisaře pro migraci Magnuse Brunneho musí znovu přebrat kontrolu, protože v uplynulém desetiletí Unie postrádala mantinely či pravidla. Španělský socialistický premiér Pedro Sánchez kráčí sebevědomě v protisměru a hlásá politiku otevřených dveří. Jeho kabinet spouští masivní plán na legalizaci až půl milionu migrantů, kteří v zemi dosud pracovali načerno a bez jakékoliv sociální ochrany.
Mezi mnoha Evropany má jeho politika, kterou odsuzují například USA či Izrael, podporu, doma už to ale tak slavné není.
Troufalou rebelii si mohl dovolit. S USA výrazně neobchoduje a díky boomu v zelené energii je španělský trh imunní i vůči energetickým šokům.