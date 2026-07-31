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Většina migrantů z Ceuty zamířila zpět do Maroka, měli hlad i žízeň, tvrdí Španělé

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  18:35aktualizováno  19:45
Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělské Ceuty, se v pátek podle španělské vlády vrátilo zpět. Migrační vlna si vyžádala nejméně 57 obětí, jde o lidi, kteří se utopili. Ceutu v pátek navštívil španělský premiér Pedro Sánchez, který z nynější migrační krize obvinil pašerácké mafie a slíbil lepší ochranu hranic u Ceuty.

Španělské ministerstvo vnitra oznámilo, že k páteční šesté hodině večerní se do Maroka vrátilo nejméně 48 300 lidí.

Většina migrantů, kterými jsou především Maročané, se podle médií vrací dobrovolně. V Ceutě totiž spali na ulici a měli hlad a žízeň, když místní obchodníci ze strachu zavřeli. Mnozí migranti připlavali ve čtvrtek jen v plavkách bez jídla a bez peněz. „Mnozí jsou bosí, bez triček... Ulice jsou plné, jsou zmatení, dezorientovaní,“ popsal jeden z místních.

Migranti se vrací do Maroka ze španělského města Ceuta. (31. července 2026)
Nezletilí bez doprovodu, kteří přicestovali do Španělska z Maroka, tráví noc na ulicích ve španělském městě Ceuta. (31. července 2026)
Muž se vrací ze španělské Ceuty zpět do Maroka. (31. července 2026)
Migranti se vrací do Maroka do španělského města Ceuta. (31. července 2026)
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S náporem pacientů se v Ceutě potýkají zdravotnická střediska, kde ošetřují mimo jiné vykloubená ramena, zlomeniny končetin či otevřené rány způsobené při výstupu plavců na pobřežní skaliska.

Stanice TVE popsala situaci v Ceutě, jež má 84 tisíc obyvatel, jako absolutní chaos, lidé nevycházejí z domů, obchody jsou zavřené.

„Je to apokalypsa. Všude davy lidí, kteří se jen tak potulují,“ řekl majitel místního obchodu José Carlos Lara. Popsal také, jak migranti spali na ulici, a myli se ve veřejných fontánách. Podle něj řada obchodů zejména s potravinami zůstává zavřená, protože majitelé mají strach z rabování.

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„Otevřeli jsme v devět a kvůli bezpečnosti jsme museli zavřít v 10:30. Byli jsme jediný supermarket, který měl otevřeno, a dovnitř se snažilo dostat obrovské množství lidí,“ popsal prodavač malého supermarketu, podle něhož ale nedošlo k žádnému incidentu, všichni kupující platili.

„Jsme zahlceni, neustále se k nám valí davy lidí - celé rodiny, děti a těhotné ženy,“ popsala lékařka z místní pohotovosti Susana Ascasová.

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Migranti přichází s následky podchlazení, jiní mají otevřené rány, které utrpěli na skalách na pobřeží. „Je to děsivé, brutální přelidnění,“ popsala lékařka situaci ve městě. Místní raději nevycházejí ven a mnozí pacienti zrušili objednaná vyšetření, podotkla Ascasová.

Někteří z migrantů v Ceutě popsali, že se rozhodli ve čtvrtek vydat do španělského města poté, co dostali přes telefon či sociální sítě informaci, že hranice je otevřená a že se na španělské území mohou dostat bez omezení. V Maroku byl ve čtvrtek státní svátek.

Premiér Sánchez viní pašerácké mafie

Španělský premiér Pedro Sánchez, který v pátek Ceutu navštívil, označil čtvrteční události za narušení územní celistvosti své země a obvinil z toho pašerácké mafie. Ty podle něj využily rozhodnutí španělského nejvyššího soudu, který začátkem tohoto měsíce dospěl k závěru, že španělští pohraničníci nemohou okamžitě vyhostit ty, co do Ceuty připlavou.

Vrátit obratem mohou podle soudu jen toho, kdo překonal hraniční bariéru. Proto španělská vláda už zvažuje instalování bariéry z bójí na moři, řekl v pátek její předseda.

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Sánchez také poděkoval marockým úřadům, že s těmi španělskými spolupracují a snaží se zabránit dalšímu masovému přílivu běženců do Ceuty. Po čtvrteční událostech španělská vláda nasadila v Ceutě armádu a poslala tam dalších asi 400 policistů.

Také na marocké straně byla posílena ostraha, podle některých španělských médií se tam dnes střetli policisté se skupinami mladých Maročanů. Španělská TVE s odvoláním na marocká média uvedla, že v noci na pátek zasahovala marocká policie i slzným plynem a vodními děly, aby zabránila dalším davům v cestě do Ceuty.

Mladí Maročané z vlasti utíkají často proto, že tam je velká nezaměstnanost mezi mladými a ženami, zejména ve venkovských oblastech, připomněla televize TVE. Nicméně Maroko v posledních letech zažívá ekonomický růst, pro letošek se odhaduje růst hrubého domácího produktu (HDP) přes čtyři procenta.

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Počty migrantů přicházejících či plavajících do Ceuty z Maroka rostly už skoro dva týdny a vedení autonomního města žádalo několik dnů vládu v Madridu o pomoc a tento týden i o vyhlášení nouzového stavu. Imigrační centrum v Ceutě má kapacitu asi 500 osob a už tento týden tak spalo na ulici asi tisíc běženců. Ve čtvrtek pak dorazilo dalších asi 50 000.

Ceuta

Město na nejsevernějším cípu Afriky poblíž Gibraltarského průlivu vzdálené od evropské pevniny 20 kilometrů vzdušnou čarou. Migranti převážně ze subsaharské Afriky se přes něj snaží dostat do Evropy.

Ceuta se nachází na severním výběžku Afriky, jen 20 km od břehů Evropy.

  • Stejně jako město Melilla je autonomním městem a spadá pod Španělské království, je tedy součástí Evropské unie.
  • Město má rozlohu necelých 19 kilometrů čtverečních, žije v něm na 84 000 obyvatel a asi 2500 migrantů, z toho tisícovka nezletilých.
  • Ceutu od sousedního Maroka odděluje šestimetrový plot, který se začal budovat v roce 1998 a ve velkém pak od roku 2005.
  • Přístavy Cueta a Mellila na pobřeží Maroka patří Španělsku již 500 let, Maroko si na ně činí nároky od získání své nezávislosti v roce 1956.
  • Španělsko veškeré marocké nároky odmítá s tím, že historicky ani jedno z měst do marockého království nikdy nepatřilo.

Migrační krize v Ceutě je výrazně horší než v květnu 2021, kdy během dvou dnů připlavalo podél pobřeží z Maroka na 10 tisíc migrantů. Tehdy k tomu přispělo i zhoršení španělsko-marockých vztahů a skutečnost, že marocká pohraniční stráž migrantům nebránila v cestě na španělské území.

Přes Ceutu a další španělské autonomní město v Africe Melillu se migranti snaží dostat do EU. Španělsko je sice součástí schengenského prostoru s volným pohybem lidí, pro Ceutu a Melillu ale platí zvláštní pravidla a kontroly při cestě do Evropy.

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