Španělé narychlo postavili nemocnici, chybí jí personál i pacienti

Nemocnici pojmenovanou po španělské zdravotnici z 19. století Isabele Zendalové slavnostně otevřeli v úterý. Zařízení rozkládající se na ploše 80 000 metrů čtverečních by časem mělo pojmout přes tisíc pacientů, pro začátek je připravena čtvrtinová kapacita.

Nemocnice určená k léčbě pacientů s covidem-19 byla postavena za sto dní a vyšla na sto milionů eur (přibližně 2,6 miliardy korun), tedy dvakrát více, než kolik byly původně odhadované náklady. Hlavním problémem je však nedostatek zdravotníků a lékařů – vedení provincie Madrid zatím sehnalo jen šestinu potřebného personálu.



Během slavnostního ceremoniálu před nemocnicí demonstrovalo asi dvě stě zdravotnických odborářů. Nelíbí se jim, že nová nemocnice odčerpá sestry a lékaře z jiných zařízení, která se už nyní potýkají s vážnými personálními problémy.

„Bez personálu žádnou nemocnici nemáte!“ „Kašlete na primární péči!“ Takové nápisy bylo možné přečíst na transparentech, s nimiž odboráři vítali lokální politiky. „Jsem znechucená, co se děje se státními penězi, co se děje s penězi nás všech,“ posteskla si agentuře Reuters osmapadesátiletá demonstrantka Rosa.

Madrid je bezpečný, říká špitál u letiště

Vedení provincie Madrid tvrdí, že nová nemocnice je první svého druhu v Evropě a odlehčí ostatním nemocnicím, protože se soustředí pouze na léčbu covidových pacientů. „Je mi líto, že to někdo kritizuje. My tady zachraňujeme životy,“ řekla agentuře AP regionální prezidentka Isabel Díaz Ayusoová.

Umístění nemocnice nedaleko mezinárodního letiště podle ní představuje signál pro turisty, že návštěva španělské metropole je bezpečná. „Velká veřejná nemocnice nemůže být špatnou zprávou pro všechny,“ uvedla konzervativní politička, která kritizuje levicovou vládu premiéra Pedra Sáncheze za zavádění restriktivních opatření.

Agentura AP poznamenává, že nemocnici slavnostně otevřela ve chvíli, kdy to není úplně nutné. Zatímco ještě v říjnu v madridském regionu přibývalo denně v průměru pět set nakažených na sto tisíc obyvatel, dnes je to asi 236. To je o čtyřicet méně, než je španělský průměr.



Regionální úřady však poukazují na zkušenost z jara, kdy byly nemocnice přeplněné a pacienti leželi na chodbách a na zemi. Na madridském výstavišti v březnu vznikla improvizovaná nemocnice, která dokázala pojmout přes pět tisíc pacientů.

Isabel Díaz Ayusoová věří, že lékaři, sestry a ošetřovatelé se do služby v nové nemocnici přihlásí dobrovolně. „Nábor personálu začne postupně a bude postupovat podle potřeb zdravotnictví,“ stojí v prohlášení jejího úřadu bez dalších detailů.



Jako pyramidy

Pro kritiky je však projekt „Enfermera Isabel Zendal“ jen ukázkou hanebného vyhazování veřejných peněz. „Nijak se to neliší od stavby egyptských pyramid,“ řekla mluvčí odborů SummAT Rosa Lópezová. „Účelem tohoto projektu je jen proslavit ženu, která nemá žádný soucit s občany a už vůbec ne se zdravotníky,“ zkritizovala prezidentku provincie Madrid.

Španělsko je jednou z nejhůře zasažených zemí světa. Dosud se potvrdilo 1,6 milionu nakažených, téměř 45 000 z nich zemřelo. Epidemická situace se však v posledních dnech pomalu zlepšuje. Tento týden denní počty nakažených nepřesáhly 12 500, zatímco začátkem listopadu se pohybovaly kolem 20 000.

V neděli do ulic vyšli lékaři a zdravotní sestry aby demonstrovali proti škrtům v rozpočtu na zdravotnictví. Asi čtyři tisíce protestujících prošly Madridem. Zdravotníci jsou přesvědčeni, že je vláda v jejich boji s epidemií nechala samotné.