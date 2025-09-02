Deportovat! Španělskem otřásá znásilnění čtrnáctileté dívky marockým migrantem

Španělská policie zadržela sedmnáctiletého Maročana podezřelého ze znásilnění čtrnáctileté dívky v Madridu. Incident se stal poblíž přijímacího centra, kde migrant pobýval. Následně dva maskovaní muži napadli dva nezletilé přistěhovalce. Případy vyvolaly bouřlivou diskuzi o zvládání migrace v zemi.
Podle portálu Morroco World News ke znásilnění došlo v pátek. Mladík s historií vážných porušení zákona odtáhl dívku u přijímacího centra pro nezletilé migranty do nedalekého parku. Lidé žijící v blízkosti zalarmovali policii.

Strážci zákona na místě našli dívku v šoku bez šatů, s jasnými známkami toho, že byla znásilněna. Mladík se jim pokusil uprchnout, když se jej pokusili zadržet, zaútočil na ně. Umístili jej do detenčního centra pro mladistvé.

Následně v neděli večer dva muži s tvářemi zakrytými kapucemi napadli dva nezletilé migranty, kteří pobývali v centru, uvádí portál The Times. Zaútočili i na dospělého, který je doprovázel.

Madridské autonomní společenství požádalo státní úřady, aby mladého násilníka zařadily na seznam 37 nezletilých migrantů, které chtějí repatriovat do země jejich původu, protože jsou „nepřizpůsobiví“.

„Nezletilí jsou každý den agresivnější,“ prohlásila prezidentka Madridského autonomního společenství Isabel Díaz Ayusová. Obvinila vládu premiéra Pedra Sáncheze, že namísto pomoci jen zvyšuje čísla migrantů. „Už toho bylo dost.“

Na pláži ve Španělsku se vylodili migranti. Turisté proti nim zakročili, strhli je k zemi

Protiimigrační strana Vox vyzvala k demonstraci u centra. Zkritizovala vládní socialisty, stejně jako opoziční lidovce, ke kterým se řadí Ayusová, že znásilnění je výsledek jejich „progresivního konsenzu“. „Katastrofická politika otevřených hranic umožňuje, aby se násilnosti rozšířily do sousedství, která hostí tato přijímací centra,“ uvedl mluvčí strany v Madridu Javier Ortega Smith.

Socialisté zkritizovali Ayusovou a lidovce, že přebírají argumentaci Voxu. Představitel socialistické vlády v Madridském autonomním společenství Francisco Martín odsoudil znásilnění, stejně jako útok na nezletilé migranty. „Nenávistné projevy se nakonec projevují v trestných činech z nenávisti, čehož jsme byli svědky,“ podotkl.

Podle něj se odpůrci vlády chovají pokrytecky. „V Madridu došlo letos k 256 znásilněním a někteří se zajímají jen o jedno z nich,“ prohlásil.

Máme nejvíc nelegálních migrantů za 10 let. A dost nezletilých, stěžují si Španělé

V červenci příslušníci krajní pravice uspořádali protest před jiným centrem pro migranty v reakci na zprávy, že jednadvacetiletý muž z Mali znásilnil jednadvacetiletou Španělku. Policie se s nimi střetla.

Španělské úřady minulý měsíc uváděly, že se jim díky spolupráci s africkou Mauritánií podařilo snížit letošní počet migrantů přicházejících na Kanárské ostrovy skoro o polovinu. Experti nicméně varovali, že to stále neřeší problém tamních přeplněných center, v nichž žijí především nezletilí migranti.

Španělské ministerstvo mládeže a dětí v pátek vyhlásilo na Kanárských ostrovech a v exklávách Ceuta a Melilla stav migrační nouze v reakci na to, že zdejší přijímající centra více než trojnásobně překročila své kapacity pro nezletilé migranty bez doprovodu. Ministerstvo se rozhodlo přemístit přibližně čtyři tisíce nezletilých migrantů do jiných španělských oblastí, z toho 677 do Andalusie, 647 do Madridu a 571 do Valencie.

