V červnu se obyvatelé museli vyrovnat se špatnou zprávou. Po sto letech skončil místní cukrovar, což se negativně podepsalo na zaměstnanosti ve městě. Ještě větší rána přišla v srpnu.
Rozsáhlé požáry zpustošily region Kastilie a León a zničily 8 000 hektarů půdy v okolí La Bañeza. Dva lidé, kteří s ohněm bojovali, přišli o život. Město zřídilo útulky pro přibližně 3 000 lidí, kteří se museli evakuovat ze svých domovů.
Jako kdyby se osud jim snažil odčinit způsobenou škodu a utrpení, poslední měsíc roku byl pro řadu obyvatel nečekaně radostný. Ve vánoční loterii El Gordo totiž padlo číslo 79432. A právě na něj si vsadili mnozí obyvatelé ve městě v čele s fotbalovým klubem.
Jeden los stojí 20 euro (skoro 500 korun) a prodává se v sérii po deseti kusech, sousedé, firmy i celé čtvrti se proto často na jejich nákup skládají společně. Jen fotbalový klub jich sdílel mezi své příznivce 670, celkem se ve městě prodalo 117 sérií. Za každý vítězný los loterie vyplácí 400 tisíc euro (necelých deset milionů).
Starosta města Javier Carrera označil výhru za „injekci nadšení a naděje“. „Výhra v loterii je nejen důvodem k radosti a vzrušení, ale také něčím, co spadlo z nebes na místo, které to tak moc potřebuje,“ řekl Carrera.
List The Guardian podotýká, že podle jedné tradice týkající se loterie se los kupuje na místě, které postihla tragédie. A to na základě víry, že blesk neudeří dvakrát na stejné místo a po smůle přichází štěstí.
Radovali se i obyvatelé města Villablino, které podobně jako La Bañeza bylo postiženo požáry. Navíc pět místních letos zahynulo při dvou důlních neštěstích. Většinu výherních losů zde prodala místní asociace pro Alzheimerovu chorobu, obyvatelé si rozdělí 200 milionů eur (skoro 5 miliard korun).
„Potřebovali jsme nějaké dobré zprávy,“ okomentoval věc starosta města Mario Rivas. „To sice nenahradí ztrátu životů našich přátel, ale ukazuje nám to, že mohou být i dobré zprávy,“ řekl Rivas.
Třetím městem z regionu, které si odnáší výhru, je La Pola de Gordón, jež si rozdělí 60 milionů eur (přes miliardu korun). A dalších šedesát čtyři milionů eur získala dělnická čtvrti v Madridu.