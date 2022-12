Muž, nebo žena? Španělsko a Skotsko umožní měnit pohlaví i šestnáctiletým

Nová právní norma přezdívaná „zákon trans“ by zařadila Španělsko k několika málo zemím světa, kde je změna pohlaví v registrech možná pouze na základně vlastního prohlášení, tedy bez předkládání dalších dokladů, například lékařské zprávy či rozhodnutí soudu. Ve Španělsku tak budou moci učinit všichni od 16 let, děti ve věku 14 a 15 let budou muset mít souhlas rodičů a v případě 12letých a 13letých bude o věci rozhodovat soud.

Návrh zákona vyvolal v zemi bouřlivou diskusi a spory i uvnitř levicové vládní koalice. Kritizovaly ho rovněž některé feministky, podle nichž ubírá práva ženám. Obavy mají mimo jiné z toho, že ho budou moci využít muži ke zvýhodnění v některých oblastech, například ve sportu. Část feministek tvrdí, že si například někteří muži záměrně úředně změní pohlaví, aby mohli využívat benefity určené ženám, nebo aby se dostali v případě odsouzení do ženských věznic.

Proti novému zákonu se stavějí zejména pravicoví lidovci a krajně pravicová strana Vox. Její poslankyně Carla Toscanová ve středu v souvislosti s ním v parlamentu hovořila o „genderové ideologii“.

„Zákon trans“ zahrnuje také úpravu dalších práv osob LGBT+, například co se týče trhu práce, zdravotnictví nebo školství.

Lékařskou diagnózu nevyžaduje ani Skotsko

Obdobnou úpravu týkající se změny pohlaví přijal i skotský parlament. Také počítá s možností učinit změnu už od 16 let, a to bez nutnosti doložení lékařské diagnózy. Ze dvou let na tři měsíce pak podle agentury DPA zkracuje dobu, po kterou daná osoba musí žít ve své nové genderové roli.

Také ve Skotsku se ozývají kritici, podle nichž mohou změny ohrozit bezpečnost žen a dívek, protože usnadní přístup mužských predátorů do prostor určených pro jedno pohlaví, jako jsou toalety.

Zákony umožňující úřední změnu pohlaví pro transgenderové osoby pouhým prohlášením, bez chirurgické operace či hormonální terapie, mají v Evropě například Dánsko, Malta, Lucembursko, Belgie, Irsko a Portugalsko.