Princezna Leonor, dědička španělského trůnu, má za sebou kurz parašutismu na letecké akademii v San Javieru ve Španělsku. Její otec ani dědeček ho přitom neabsolvovali. Jedná se o jeden z koncových kurzů, které budoucí panovnice musela splnit v rámci jejího výcviku.
Leonor prošla výcvikem parašutismu jakožto první člen španělské královské rodiny.
Ten se neomezoval pouze na denní hodiny, snímky zachycují princeznu Leonor, jak se uprostřed noci vrhá do prázdna, což je jedno z nejrizikovějších cvičení jejího vojenského výcviku.
Kurz představuje pro Leonor (na snímku druhá zleva) další významný milník v její vojenské kariéře. Neabsolvovali ho ani její dva předchůdci.
Kurz slouží jako klíčové rozšíření jejího výcviku na Všeobecné letecké a kosmické akademii (AGA).
Spolu s téměř 50 spolužáky z vojenské školy získala španělská následnice trůnu oprávnění k provádění automatických seskoků s padákem.
Jedná se o naprosto stejnou kvalifikaci, kterou absolvují příslušníci všech složek španělských ozbrojených sil.
V září má budoucí královna zahájit studium politologie na veřejné Univerzitě Karla III. v Madridu.
Absolvování kurzu princeznou Leonor dokazuje, že její čtvrtý ročník studia spolu probíhá na absolutně nejvyšší a nejnáročnější úrovni.
Starší ze dvou dcer španělského krále Felipeho VI. v předchozích dvou letech už oblékla uniformu kadetky pozemního vojska v akademii v Zaragoze a poté absolvovala kurz u námořnictva.
Po úspěšném absolvování kurzu získala princezna diplom i prestižní vojenskou insignii v podobě roztažených křídel obklopujících padák.
Následnice trůnu tímto krokem potvrzuje nejen svůj hluboký smysl pro plnění reprezentačních povinností, ale také osobní odvahu a nadšení pro armádní službu či adrenalinové sporty, píší agentury.
