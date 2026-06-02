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Španělská princezna Leonor zahájila poslední fázi výcviku v letecké akademii
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Španělská princezna Leonor zahájila poslední fázi výcviku v letecké akademii
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Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...
Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...
Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...
Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace...
V srpnu bude dokončená další část jihočeské dálnice D3, konkrétně mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. Vzniká přestavbou dosavadní silnice I/3. Úsek má celkovou délku 3,5 kilometru. Součástí stavby je...
Přesun části pravomocí týkajících se pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce budou projednávat poslanci. Jednání o tom minulý týden přerušili. Opozice s návrhem vládní koalice...
HBO natáčí příběhy slavného kouzelníka Harryho Pottera jako seriál. První řada nabídne osm dílů a v ikonických rolích se představí nová generace herců. Kdy vyjde první epizoda a na koho se můžeme...
Mezinárodní letiště v Kuvajtu zasáhl íránský dronový a raketový útok. Několik lidí utrpělo zranění a musel být přerušen provoz, uvedl kuvajtský úřad pro civilní letectví a kuvajtská armáda.
Olomoucký krajský soud se začal zabývat loňskou vraždou jednatřicetiletého muže v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Obžalován je z ní teprve devatenáctiletý Martin Vítek. Ten prohlásil vinu, což soudce...
Společnost Explosia, která v Pardubicích vyrábí výbušniny a střeliva, loni téměř zdvojnásobila zisk po zdanění na rekordních 838 milionů korun. Rok předtím činil zisk 442 milionů korun. Tržby z...
Výzvu zahrát si poprvé na tak komorní scéně, jako je Divadlo Ungelt, přijala Ivana Chýlková pod podmínkou dobře zvoleného protihráče. V dramatu Švýcarsko vsadila na Petra Uhlíka a dobře udělala.
Nemovitostní fondy zažívají příliv nových investorů a mění způsob, jakým Češi vstupují na realitní trh. Jana Brodani (Asociace pro kapitálový trh ČR), Lukáš Blažek (Ronda Invest) a Václav Kinský...
Odborová organizace na úřadu vlády Straka vyhlásila stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agend v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí na některá ministerstva. ...
Českobudějovičtí kriminalisté dopadli a obvinili trojici mužů, která kradla především v okolí Hluboké nad Vltavou a Týna nad Vltavou. Například v zemědělském areálu v Hněvkovicích zabili a na kolečku...
Ministerstvo obrany vedené Janou Černochovou rozdělilo v roce 2025 mezi náměstky a vrchní ředitele na mimořádných odměnách celkem 4,4 milionu korun. Resort se tím zařadil mezi ministerstva s...
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Nebe nad Petrohradem zahalil dým. Útoky na druhé největší ruské město poškodily několik objektů, úřady hlásí zraněné. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že drony mířily na důležité cíle...
Policie stíhá jako uprchlého muže, kterého podezírá z bombových výhrůžek stovkám českých škol v září roku 2024. Obvinila ho také z vyhrožování třem pražským obchodním domům z loňského června. Serveru...