Předsedkyně vlády madridské autonomní oblasti Isabel Díazová Ayusová označila nynější požáry za nejhorší v historii tohoto regionu, zničeno bylo nejméně 43 domů. Hasiči uvedli, že část požárů se v madridském regionu spojila, neboť se plameny vymkly kontrole. Evropská unie mezitím oznámila, že do země posílá čtyři hasicí letouny.
Národní stav nouze se týká i provincie Ávila, která se nachází v blízkosti madridského regionu. Vláda své rozhodnutí zdůvodnila nepříznivými meteorologickými podmínkami a nutností mobilizovat velké množství zdrojů, uvedla španělská média. Plameny zde sežehly již 9 tisíc hektarů a evakuováno nebo jinak ovlivněno požárem bylo přes 10 tisíc lidí. Úřady původně varovaly, že nezbývá mnoho času, než se požáry v Ávile a madridském regionu spojí, ale naděje vzbuzují nové informace, podle nichž se požár od Ávily šíří více severním směrem, než se čekalo.
Vyhlášením národního stavu nouze centrální vláda přebírá pravomoci při koordinování zásahů proti požárům. Obvykle tuto činnost koordinují regiony, které však mohou požádat o pomoc centrální vládu, pokud kalamitní stav nedokážou zvládnout vlastními prostředky. Zásahům tak nově velí ministerstvo vnitra, napsala agentura EFE. Koordinační štáb ještě před vyhlášením stavu nouze už ve čtvrtek večer navštívil ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska.
Člen madridské regionální vlády v pátek večer uvedl, že požár za momentálních podmínek nelze uhasit. „V tuto chvíli je zřejmé, že požár je v nejhorší fázi a je nemožné jej uhasit,“ prohlásil na tiskové konferenci Carlos Novillo.
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V pátek ministerstvo oznámilo, že požádalo o aktivaci mechanismu civilní obrany v EU. Řecko již Madridu slíbilo poskytnout dva hasičské letouny Canadair. Následně mluvčí Evropské komise Anna-Kaisa Itkonenová oznámila, že všechny čtyři požadované letouny byly pro nasazení ve Španělsku již vyčleněny. Uvedla, že dva letouny odletěly do Španělska z Řecka a další dva z Itálie, která se rovněž potýká s ničivými požáry.
„Připravujeme se na vážnou situaci,“ uvedla s tím, že unie má díky zapojení členských států v pohotovostní rezervě další letouny a také hasiče.
„Zažíváme dramatickou situaci,“ napsal v pátek na síti X španělský premiér Pedro Sánchez. Poznamenal, že s plameny se nepotýká jen Španělsko, ale také další země v regionu. „Vláda nasadila všechny dostupné síly. Bude stát po vašem boku během nouze i při obnově,“ dodal.
Stanice France 24 nicméně uvedla, že regionální úřady kritizují centrální vládu za to, že podle nich zatím neučinila dost, aby požáry zastavila. Regiony rovněž tvrdí, že nedostatečná byla i vládní opatření k prevenci podobných katastrof.
Hasiči na síti X uvedli, že v madridském regionu se požáry spojily v jeden veliký. Plameny zde již spálily na 6 tisíc hektarů, tedy 60 kilometrů čtverečních. Ayusová uvedla, že rozsah požárů v takto hustě obydlené oblasti představuje katastrofu. Dodala, že prioritou je záchrana životů. Doposud úřady hlásí asi stovku lehce zraněných.
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S plameny bojují stovky profesionálních hasičů a dalších příslušníků bezpečnostních sborů. Podle údajů unijního systému EFFIS ve Španělsku požáry zničily od začátku roku na 1 250 kilometrů čtverečních území.
Španělská policie oznámila, že zadržela muže podezřelého z rozpoutání požáru v provincii Ávila. Další osoba je předmětem vyšetřování. „Příčinou vzniku požáru byla hrubá nedbalost při používání těžké techniky v místě vzniku požáru, kde to bylo zcela zakázáno,“ napsala policie na síti X. „ Oba vyšetřovaní pachatelé při používání této techniky způsobili jiskry, které byly pravděpodobně příčinou vzniku požáru,“ dodala.